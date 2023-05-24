公屋｜房委會通過收緊富戶政策 每兩年申報資產 富戶暫准居住期縮至四個月

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【有線新聞】房委會資助房屋小組通過收緊公屋富戶政策，租戶須每兩年申報資產一次，富戶遷出的暫准居住期由一年縮短至四個月，期間不會再審核，必須遷出以避免轉移資產。

過去三年，涉及濫用公屋要收回的單位每年約1,300個，本年度截至二月，就已收回逾1,900個。房委會資助房屋小組加開會議，通過多項打擊濫用措施，最快今年十月起分階段實施。資產申報方面，現時公屋租戶入住首十年都不用申報資產，新規定就要每兩年申報一次，內容包括有沒有持有本地物業等，拒絕申報會被終止租約。

至於要遷走的富戶現時可獲批暫准居住證，最長一年，期間只要重新通過審查就可繼續居住。這做法被指容許富戶轉移資產持續霸佔公屋資源，新規定將期限縮短至四個月，租戶之後亦必須遷出。

公屋加戶政策亦面臨修改，新措施下，年長的公屋租戶只可將一名成年子女加入戶籍，以履行照顧父母的責任。另外，曾經因虛假陳述被取消公屋申請的人，以及因濫用公屋被勒令遷出的人，一律規定五年內不得再申請。

資助房屋小組委員會主席黃碧如：「公屋這些資源很珍貴，我們覺得合理運用公屋資源非常重要，反而能騰出多少單位不是我們這次修改措施的目的。問我力度大不大，我覺得力度是適當的。」新安排下申報量將會大增，黃碧如指房委會團隊富有經驗，加上新科技協助，相信可以應付。