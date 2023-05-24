港隊備戰星期五展開的香港國際場地盃爭取佳績

【有線新聞】香港國際場地盃，星期五開始一連三日在單車館舉行，港隊代表都以獎牌為目標。

近期分別在中國公路、場地聯賽都贏過金牌的李思穎說，目前狀態不錯。

香港單車代表李思穎：「我自己的重心放在場地賽，我會藉著公路賽提升場地賽能力，令自己比其他場地賽選手耐力好一點，恢復好一點。今次希望上到頒獎台，希望在這比賽吸收更多經驗為亞錦賽做準備。」

她透露會參加全能賽，麥迪遜賽及個人追逐賽。

男子隊梁嘉儒希望寓賽於操。

香港單車代表梁嘉儒：「部分是亞運的競爭對手，我覺得今場比賽有一定難度，可以說是亞運前的熱身賽。因為到最後跟這些選手比賽時，可以在這次去了解對方的實力。」

港隊超過20位車手參賽。總教練沈金康希望主場出擊能夠取得好成績。

香港單車隊總教練沈金康：「香港的比賽獲得成績，實際是奧運外圍的分數，對世界錦標賽、世界盃的資格都有影響。男、女子麥迪遜賽，男、女子全能賽。這些項目是我們亞運重點項目，希望他們在這項目得到鍛鍊。」

李慧詩今次沒參賽，沈金康說運動員隨著年齡增長都有自己的方向，希望對方能夠有好的選擇。

賽事吸引15個國家或地區車手參加，包括馬來西亞名將阿旺及南韓的李惠珍等。