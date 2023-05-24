清潔工車庫午睡被輾死 司機脫罪申「國賠」65萬元 要求檢方登報賠禮道歉

【有線新聞】河南安陽湯陰縣前年發生一宗罕見車禍，一名清潔工躺在屋苑地下車庫通道午睡時，意外被駛入私家輾過身亡，司機張海巨因而被控過失致人死亡。張海巨遭羈押366天之後，法院指事件屬於意外而宣判無罪，但他日前提交「國賠」申請書，要求縣檢察院賠償65萬餘元，並且要公開賠禮道歉。

兄長模擬近百次 揭車庫存視線盲區

事發於前年9月30日12時半左右，張海巨駕駛私家車進入涉事地下車庫時，被指在視線不好時，未有提前觀察的路況，將躺在閘桿旁的68歲清潔工輾死。張海巨因涉嫌過失致人死亡罪被捕。

張海巨的哥哥曾模擬當日事發經過，在出事現場放置一個參照物，試了近百次都難以看到物，因而認為車庫通道存在上下坡盲區，事件屬於意外，不應該追究刑事責任。

法院：死者也有錯 被告負六成民事賠償

法院去年10月一審裁定，「按照常識」無法預料該處有人躺車道，而汽車駛入時間只有幾秒，現場地形造成一定盲區，認定張海巨沒有故意或過失，不構成犯罪；但死者確實死於其車輛之下，考慮到死者也有錯，張海巨需負六成民事賠償責任。

張海巨由於被關了366天才獲釋，因此提出國家賠償申請書，要求賠償義務機關湯陰縣檢察院就侵犯公民人身自由賠償逾15萬元、精神損害撫慰金50萬元；還要求在影響範圍內公開登報為其恢覆名譽、賠禮道歉，並向當初作出逮捕決定的檢察官和出庭的檢察員辦錯案追責。