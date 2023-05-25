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夏寶龍訪澳｜與賀一誠飲早茶　前基本法起草委員：請飲茶是肯定我們貢獻

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  • 2023年05月25日
【有線新聞】港澳辦主任夏寶龍在澳門落區考察，一早與澳門元老級政界人士飲茶，又到訪長者中心，以及去到主要旅遊景點大三巴一帶和澳門旅遊塔，同行的人引述夏寶龍讚揚澳門做得很好。
夏寶龍一早到皇朝區的萬豪軒品茗，澳門行政長官賀一誠在場迎接，治安警、特警在附近戒備，有市民要改道而行。夏寶龍品茗約一小時，有澳門前基本法起草委員說茶聚有十多名年長的愛國愛澳人士參加，包括年過90歲的澳門中華總商會永遠榮譽會長許世元。
澳門前基本法起草委員廖澤雲：「大家傾談、像閒話家常一樣，說說大家以前做的工作、如何為愛國愛澳、大家如何努力。他說澳門做得很好，一直很安定、平穩發展，經濟又好，現在慢慢恢復。（有否肯定你們的付出？）當然有了，請我們飲茶就是肯定我們的貢獻。」
夏寶龍之後轉到長者中心探訪，澳門官員之後說夏寶龍與長者一起唱歌，並轉達國家對他們的關心。之後一行人再到大三巴附近，澳門博物館參觀，夏寶龍到訪前遊客如常遊覽，但進入前有保安檢查隨身物品。他之後到旅遊塔 ，看看澳門城市規劃發展。據了解、他還會參觀由澳門政府出資興建的望廈經濟房屋、長者公寓及暫住房展示區，又會與商界、法律界、科技界代表會面。
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