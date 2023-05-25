搖滾天后Tina Turner逝世終年83歲

【有線新聞】搖滾天后Tina Turner逝世，終年83歲。出身自破碎家庭，又曾被丈夫長時間虐待，坎坷的經歷並沒有將她擊倒，更成就了一代搖滾傳奇。

充滿力量和激情的聲線、穿上貼身迷你裙和「斗零踭」勁歌熱舞，是Tina Turner特有標記。在田納西州布朗斯維爾出生，自小得不到父母的寵愛。她16歲移居密蘇里州，在一間夜總會遇到後來成為她首任丈夫的艾克。他們組成拍檔，憑第一首歌”A Fool in Love”迅速走紅。

Tina Turner的歌唱事業在80年代再次發光發亮，1984年發行的專輯”Private Dancer”賣出約2千萬隻，大碟收錄了她的第一首冠軍歌”What’s Love Got To Do With It”。她在1991年晉身搖滾名人堂，更先後奪得12個格林美獎，大碟銷量累積1億5千萬張，贏得搖滾天后的美譽。在她的歌迷眼中，Tina Turner就像她其中一張大碟的名稱一樣”Simply The Best”，而這張大碟其中一首歌曲”The Best”，更於90年代被用作宣傳香港旅遊。

她於2009年退休，之後曾經中風和患上腸癌。面對人生曲折，她仍然處之泰然。她表示：「我會活得似一名60歲的女人嗎? 我們不需要那樣活著，因為我們感覺不同了。我們更加好，我們看來更好，我想我們不需要活在過去，有一個新時代在前面等著我們，而我們有機會活得不像60歲，除非我們有些地方做得不好。」