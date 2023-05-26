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易通行｜獅隧周日凌晨實施　運輸署料日均九萬車次仍運作暢順

  • i-Cable
  • 2023年05月26日
【有線新聞】「易通行」星期日起擴展至獅隧，運輸署預計運作暢順，又說系統收錯錢個案極少，其中一宗人手核對時雙重出錯，重複入錯同一個車牌，全部已經退款予車主。
獅子山隧道星期日凌晨5時起實施「易通行」，運輸署相信汲取青沙管制區和城隧每日一共11萬車次的經驗，日均九萬架車次的獅隧都會運作暢順。運輸署署長羅淑佩：「會否實施『易通行』後。由塞車變不塞車？易通行沒那麼大威力，不過有一件事，當大家熟習後，爽快了很多。我粗略一數，已經出來說超過十五次，大家可能見到我都有些悶，但亦都有好處，可能大部分駕駛人士都記著。」
運輸署說「易通行」實施至今，系統收錯錢個案極少，其中一宗人手核對時雙重出錯。羅淑佩：「該名車主欠運氣，未曾過隧道，但被指一分鐘行了兩次來回。我說一分鐘兩次怎可能來回，青沙都頗長。該名職員、營辦商同事假設是『AB 123』要將它入機，可能這名同事中間有事分神，不記得自己入過，他再入一次『AB 123』，不幸的原來不是『AB 123』，其實是『AB 234』過隧道，這些極少數個案，其實都是低雙位數個案，這些應是退還款項予受影響車主，亦都是不好意思。」運輸署說車主懷疑系統出錯，除了可以透過熱線反映，亦可以到21個「易通行」港鐵諮詢站，查明屬實會退款。
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