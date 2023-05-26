外勞小巴司機｜業界指宜先增本地工人薪酬 營運商：輸入500人僅夠「止血」

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【有線新聞】政府計劃輸入近500名專線小巴司機外勞，有司機認為應先提高本地工人薪酬，但小巴營運商說有員工反映，加薪便超出申領福利門檻，要求減少上班日數。

輸入外勞最快下月中公布詳情，有小巴司機說請外勞前要先保障本地小巴司機的權益，特別是人工，汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源：「現時送外賣月薪都有三萬元，洗碗的（時薪）也有65元至70元一小時，我們專線小巴司機（時薪）40多元至55元，是很低的。」

專線小巴營運商車務營運總監陳志輝：「普遍現時80元至90元都有，但都未能請到人，現時有另外的問題，有些司機時薪達90元，但有員工向僱主反映不好意思未能上太多班、時薪過高，因為過了門檻，不能領取長者津貼等福利，只能減少上班日數。」

有人擔心外勞不熟悉本地路面情況，營運商說外勞一定會跟足程序考牌，陳志輝：「（外勞）到港後，我們按照當政策出來的時候，我們要知道他們要考試，讀職前（課程）等我們會跟足所有指引，也會提供訓練，讓他們熟習路面環境才上馬，專線小巴是點對點，其實不會很複雜。」

他又說首階段只輸入500人只夠「止血」，會爭取輸入1,000至1,500名外勞，並優先到大灣區招聘懂廣東話的外勞。