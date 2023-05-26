美國據報即將達成提升債務上限協議

【有線新聞】美國提高債務上限談判持續，總統拜登和眾議院議長麥卡錫都指取得進展但尚有分歧，據報雙方已接近達成共識。

美國債務上限死線迫近，總統拜登再派定心丸，表明不會出現違約，又指與眾議院議長麥卡錫的談判有進展。他說：「議長麥卡錫和我有幾次富有成果的對話，工作人員繼續開會，事實上他們也取得進展。我一再明確表示，債務違約不是選項，但麥卡錫和我意見截然不同，就誰應負擔更多以確保財政井然，我不認為所有負擔應落在中產及工人階級上。」

周四與拜登視像對話的麥卡錫亦表示，尚有問題懸而未決，已指示團隊日以繼夜工作以解決分歧。

路透社引述消息報道，談判有達成共識跡象，提高債務上限的協議將具體列明政府在軍事、房屋、教育等開支的上限，但不會仔細劃分類別，雙方在開支總額的分歧僅差700億美元。有共和黨議員透露，有望於當地周五下午達成協議。

財政部則公布，即將發售一批6月1日結算、共1190億美元債券，當局早前警告，政府最快這日出現債務違約，市場人士認為可能還有多幾日時間，才會真正觸及債務違約的死線。

美軍參謀長聯席會議主席米利則警告，一旦債務違約將影響國家安全，牽連軍隊備戰狀態、士氣、武器系統等。