太平清醮｜逾三萬人次入長洲 平安包銷情料增五成 店舖推「冰凍版」消暑

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【有線新聞】大批市民去到長洲感受節日氣氛，新渡輪說截至下午五時有三萬二千人次坐船入長洲，有賣平安包的餅店說生意較疫情時多五成。

入長洲要排長龍，過去數年都很少見，搭船的人流整天未停過，很多人的目標是感受太平清醮。劉小姐：「始終都是香港文化，去逛逛很多人也會去，今年（疫情後）復蘇，也有數年沒外出，現在便去湊熱鬧、開心一下。」訪客：「讓小朋友看看包山，因為他們可能不知道，原來包山的包是可以吃的。」

平安包都是大家的目標，豆沙、蓮蓉、麻蓉味應有盡有，人人搶著買「平安」。嚴女士：「疫情時不敢來，完了就來走走，看看有甚麼合心意、買回家，有很多東西買、蝦乾。」李先生：「看飄色、買包，買二十個左右。（記者：派給朋友？）自己吃，有些派給朋友。」

餅店都要全家總動員，前台的不停賣、後面不停造包，餅店負責人郭宇鈿：「最希望大家買得開心。疫情過去，我們希望大家平平安安。平安包沒有說準備多少個，我們不是大廠、是小店，店舖售罄哪種包便做哪種，所以可聽到這種口味沒有、哪種沒有，如果是銷售量，我們態度保持樂觀，今年銷情比疫情時可多約30%至50%。」

長洲氣溫有近30度，有舖頭推出冰凍的平安包，讓大家降降溫。今年太平清醮與過往不同，就是北帝廟球場這三座包山用掛畫取代。