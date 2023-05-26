太平清醮｜疫後首復辦飄色巡遊 小演員扮嫦娥、麥美娟 市民：諷刺較少也沒辦法

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【有線新聞】今天佛誕，因疫情停辦三年的長洲太平清醮飄色巡遊復辦，各組飄色隊伍都扮演不同人物，吸引觀眾目光，政治人物、運動員、神話人物都有。

飄色終於復辦，十幾支隊伍各出奇謀吸引目光。三年不見，送你一顆心，戴着皇冠這位，一看就知是「玉帝下凡」。這位小妹妹似乎不太應節，飄色演員：「嫦娥。（記者：好玩嗎？）好玩。（記者：熱嗎？）不熱。（記者：知不知道嫦娥是甚麼人？）」她似乎也不太清楚。

他一樣可以上月球，不過是太空人，飄色演員：「（記者：知不知道太空人做甚麼?）太空人是穿太空人的衣服，戴太空人帽。」

要看飄色就要霸佔好位置，家中露台面向巡遊路線就可舒舒服服欣賞，還不用與別人擠擁。不能居高臨下，在路邊觀賞一樣興奮。巡遊隊伍由北帝廟出發，沿新學街、中學路、新興後街等，警方沿路拉橙帶或架起鐵馬，夾道觀賞的市民都說很高興見到飄色回歸。嚴先生：「今年多了一點東西，比去年多。（記者：多了甚麼？）隊伍又多了，飄色又多了。」

提到飄色，少不了諷刺時弊，拿着抬頭寫上港燈的支票，諷刺港燈停電還有獎金；他就抗議新渡輪加價；這位小妹妹就戴上珍珠頸鏈，飄色演員：「（記者：妳在扮甚麼？）麥美娟。」是否相似就見仁見智，不過有觀眾認為，飄色諷刺時弊的成分比以往少。

石小姐：「可能社會上大家價值觀都不同了，少了也沒辦法。我認為復辦已很開心，看得很開心，與以往是有點分別，但沒影響。」

不一定要諷刺時弊，港隊奧運兩年前奪六面獎牌，相信大家都記憶猶新，這位空手道選手你又是否記得她？與她一起巡遊的還有他，飄色演員：「我在扮演滑浪風帆選手。」遊行隊伍之後沿路返回北帝廟，全程歷時約2小時。