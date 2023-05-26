搶包山｜鍾玉川首次奪冠、黃嘉欣重奪包山后 郭嘉明、龔子珊衛冕失敗

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【有線新聞】闊別三年的搶包山比賽午夜舉行，爭取衛冕的九屆包山王郭嘉明及上屆包山后龔子珊，未能在限時前落地被取消資格，最終包山王由鍾玉川奪得，黃嘉欣第六度成為包山后。

3年沒有搶包山，12名健兒都未見生疏。比賽一開始就搏命向上爬，穿8號背心的鍾玉川率先登頂，穿1號背心的九屆包山王郭嘉明緊隨其後，齊齊爭奪頂部的9分包，很快就搶得所剩無幾，場內外過千名觀眾都看得很緊張。

郭嘉明密密搶，9分包幾乎塞滿整個袋。向上爬得快，亦要落得快，來到最後一分鐘，大部分人都開始轉戰，較低層的3分和1分包。餘下不夠20秒，郭嘉明仍在包山中層

轉眼三分鐘時限就到，郭嘉明和4號上屆包山后龔子珊都趕不及落地被取消資格，雙雙衛冕失敗。 龔子珊：「我趕不及回到地面，所以下年再努力，下年再來過。」郭嘉明：「器材令我卡住了，已盡力，無辦法。不是快，不知為何很大影響，落得完全不快，無辦法，都是志在參與。」

最終由兩屆亞軍鍾玉川贏得包山王的寶座，是他首次奪冠。女子組就由贏過五屆冠軍的黃嘉欣重奪包山后，她自2016年起第三次奪冠，今次同時成為包山后中后，攝影師黎偉浚搶到121個包，贏得袋袋平安獎。

包山上的仿真包，比賽完結後會拆下來免費派發給市民，市民要憑入場時派的換領券，下月5日起在長洲或中環都有地點可以換領。