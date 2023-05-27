文物修復不只還原 選料前須查文獻、過程需時經年 修復師：最重要保留歷史訊息

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【有線新聞】很多人以為文物修復，是將破損的器物還原，但其實更重要是，如何保留器物遺留的歷史訊息，所以文物修復師在製訂修復方案時，都要特別謹慎。

照一照、望一望、記一記、刷一刷，這些都是文物修復師做器物修復的指定動作。故宮博物館藏品修復主任梁嘉放：「我們會宏觀地用肉眼去觀察它，同時有些時候我們看不到的時候，我們會借助儀器去看它。一方面就是幫助我們瞭解這件文物的真實狀況，另外一方面也可以幫助我們去瞭解古代的材料。」

梁嘉放指，好多人都以為修復，是將破損了的器物還原，但事實上修復概念，是著重如何保留器物遺留的訊息，所以修復的方案多數傾向溫和保守，而修復時採用的物料亦非常嚴謹，不能和文物的原材料混淆，同時不要讓器物受到二次傷害。梁嘉放：「我們的原則是，現在的修復師添加到文物上的東西，不可以混淆文物本身的完整性，我們盡量讓這些材料，它的性能、強度和文物本身是匹配的，而且同時我們保證，我們用的修復材料是可逆的。決定的過程是一個比較艱難的過程，因為我們要非常非常的小心，非常非常的謹慎，我們使用的任何材料，都要經過查察文獻，當然修復師自己的經驗也很重要。我們會把我們的修復方案，寫在我們的修復方案裡，我們整個記錄的過程盡量的詳細，日後這件文物如果出現新的狀況時，下一位修復師拿到記錄的時候，就能非常清晰清楚知道這件文物，之前經歷甚麼？有沒有用過甚麼材料？」

由觀察、評估、修復，到最後完成需時經年，絕對考驗修復師的耐性，普通人可能會覺得他們工作沉悶，但偏偏他們就樂在其中。梁嘉放：「在不同的視角下，你看到的東西是不一樣的，所以你每次發現新的一些狀況，是非常令人激動的。文物本身是一個具體的東西，它後面其實是蘊含了，非常多的中國文化、中國智慧在裡面，所以我們希望把這些訊息反映出來，同時能保護下來，同時能傳遞到下一代，讓下一代人能夠從中學習，同時也會讚賞它理解它。」