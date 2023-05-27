公民黨清盤｜特別大會通過議案 梁家傑：去年斷莊已預料 查錫我寄語抱有希望

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【有線新聞】公民黨召開特別會員大會通過清盤議案，主席梁家傑說自從去年年底執委會「斷莊」，已預料只有清盤一條路。創黨黨員查錫我就說感到不捨，寄語香港人不要放棄希望。

公民黨特別會員大會有31名黨員出席，商議大約一小時，通過自願清盤決議案。梁家傑：「決議獲得30位支持、一位棄權，符合四分三（黨員支持）的要求。世事都是有期，就是這樣一回事，如果現在這個時候，我們又沒有人肯接任主席、執委，我們亦無從再籌款，我們都很難繼續。這是來得很自然，沒甚麼可以補充，我的心情也無風雨也無晴。」

梁家傑在給黨員的主席報告中提到，有幸得市民支持，過去十幾年在立法會和區議會取得70多個議席；他們一直望著民主的標竿向前跑，就算未有圓滿結局，民主化和開放過程已經植入民心，公民黨已走了應行的路。

創黨黨員查錫我說感到不捨，但大部分黨友都認為現在是適當時候清盤，「是不捨得，但亦不需要傷感，因為緣聚緣散是人生經常發生的事。我希望香港人都像我們公民黨黨員一樣，我們仍然對前途抱有希望。不論這個世界如何變，我們都要本著良知做人。」

公民黨已委任清盤人，會盡快刊登憲報處理債務，處理完清盤程序後，預計餘下的資產有五位數，會捐作慈善用途。