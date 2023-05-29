12歲香港神童洪昊康加州專科學院畢業 考獲五個副學士學位 成最年輕畢業生

【有線新聞】繼15年前神童沈詩鈞後，香港再多一名神童誕生，現年12歲的洪昊康（Clovis Hung）早前（20日）在美國成功考獲五個副學士學位，創下加州富勒頓專科學院（Fullerton College）最年輕畢業生的紀錄，擬定下學年再完成一項副學士課程，然後才正式申請入讀大學學位課程。他的目標是成為一名航天工程師、飛機師或兒科醫生。

洪昊康與父母移民美國，2020年只有9歲的他在加州富勒頓專科學院上學，起初他對於學院課程十分緊張，但很快就愛上大學生活，並嘗試挑戰自己，去上更多課堂。洪母表示，兒子充滿好奇心、成熟、勤奮、自律，是非常有上進心的孩子，公立學校已無法滿足他，故讓他參加富勒頓的「特殊錄取計劃」。

生物學教授Kenneth Collins表示，起初擔心洪昊康因年齡差異無法和同學相處，但事實證明他非常成熟，其他同學如對待弟弟般照顧他，相處融洽。

再攻讀副學士申入大學 目標成為航天工程師

洪昊康上周畢業，獲得歷史、社會科學、社會行為與自我發展、藝術與人類表達，以及科學與數學，合共五個文學副學士學位，並預定下學年再完成一項副學士課程，然後正式申請入讀大學學位課程。他的目標是成為一名航天工程師、飛機師或兒科醫生，「我剛剛加入了公民空中巡邏隊，希望在16歲時獲得飛行員執照。」

除了讀書成績超卓，洪昊康與不少同學一樣好動，閒時亦會打鼓，而且有板有眼。每周有五日他都會打籃球，亦喜歡玩Minecraft和Robloxy遊戲。

最令港人熟悉的神童沈詩鈞，2007年以9歲之齡，在英國高考GCE考獲2A1B成績，獲浸大數學系破格取錄，成為香港歷年最年輕的大學生，成為一時佳話。他其後以18歲成年之齡，擔任美國加州大學洛杉磯分校客席助理教授，再引起熱話。