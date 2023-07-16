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消費券2023｜7.16派發第二期2,000元　八達通須完成首期消費　一文睇清發放時間及轉會安排

  • News Editor
  • 2023年05月29日
消費券2023｜7.16派發第二期2,000元　八達通須完成首期消費　一文睇清發放時間及轉會安排

【有線新聞】第二期2,000元消費券將於7月16日發放，市民可於六個指定電子支付工具領取，有效期至2024年2月29日，今期消費券市民可於6月5日至6月27日期間選擇「轉會」，即轉用其他支付工具使用消費券。使用八達通領取消費券的市民，需於指定日期完成首期消費，才會獲發第二期消費券。

消費券｜消費券發放日期

  • 2023年7月16日
  • 使用期限：2024年2月29日

消費券｜各支付工具發放日期

八達通：

  • 2023年6月30日完成首期消費，於7月16日發放；
  • 2023年7月31日完成首期消費，於8月16日發放；
  • 2023年8月31日完成首期消費，於9月16日發放；
  • 2023年9月30日完成首期消費，於10月16日發放；
  • 2023年10月31日完成首期消費，於11月16日發放；
  • 最遲2024年6月30日領取

其餘支付工具：

  • 2023年7月16日

消費券｜領取資格

  • 2023年5月29日或之前年滿18歲，以及
  • 香港永久性居民；
  • 或新來港人士；
  • 透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士
  • 沒有永久離開，或有意圖永久離開香港；

消費券｜轉會安排

  • 開始日期：6月5日至6月27日
  • 透過消費券網站自行辦理；
  • 可前往九間臨時服務中心預約辦理
市民可於網上更改支付工具。

消費券｜支付工具

  • 八達通
  • Tap & Go「拍住賞」
  • Payme
  • 支付寶香港
  • BoC Pay
  • WeChat Pay HK

樂悠咭方面，若持有人用於登記去年消費券的八達通卡仍有效，可繼續用該八達通收消費券，毋須更改登記。樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續。更新後，舊的八達通卡將會被註銷。

財政司司長陳茂波在財政預算案中宣布派發共5,000元電子消費券，分兩期發放，第一期將於4月16日派發，第二期7月16日派發。

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