消費券2023｜7.16派發第二期2,000元 八達通須完成首期消費 一文睇清發放時間及轉會安排

【有線新聞】第二期2,000元消費券將於7月16日發放，市民可於六個指定電子支付工具領取，有效期至2024年2月29日，今期消費券市民可於6月5日至6月27日期間選擇「轉會」，即轉用其他支付工具使用消費券。使用八達通領取消費券的市民，需於指定日期完成首期消費，才會獲發第二期消費券。

消費券｜消費券發放日期

2023年7月16日

使用期限：2024年2月29日

消費券｜各支付工具發放日期

八達通：

2023年6月30日完成首期消費，於7月16日發放；

2023年7月31日完成首期消費，於8月16日發放；

2023年8月31日完成首期消費，於9月16日發放；

2023年9月30日完成首期消費，於10月16日發放；

2023年10月31日完成首期消費，於11月16日發放；

最遲2024年6月30日領取

其餘支付工具：

2023年7月16日

消費券｜領取資格

2023年5月29日或之前年滿18歲，以及

香港永久性居民；

或新來港人士；

透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士

沒有永久離開，或有意圖永久離開香港；

消費券｜轉會安排

開始日期：6月5日至6月27日

透過 消費券網站 自行辦理；

可前往九間臨時服務中心預約辦理

消費券｜支付工具

八達通

Tap & Go「拍住賞」

Payme

支付寶香港

BoC Pay

WeChat Pay HK

樂悠咭方面，若持有人用於登記去年消費券的八達通卡仍有效，可繼續用該八達通收消費券，毋須更改登記。樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續。更新後，舊的八達通卡將會被註銷。

財政司司長陳茂波在財政預算案中宣布派發共5,000元電子消費券，分兩期發放，第一期將於4月16日派發，第二期7月16日派發。