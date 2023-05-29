消費券｜第二期7.16發放、下月提交轉會 新合資格者可領兩期 陳茂波：難以恒常化

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【有線新聞】第二期2,000元消費券7月16日發放，沿用六款支付工具。

政府今年派發5,000元消費券，舊有登記的永久居民及新來港人士上月16日已經收到3,000元消費券，2,000元餘額7月16日派發，維持使用六款儲值支付工具，包括八達通、PayMe、BoC Pay、Alipay、Tap & Go及WeChat Pay；如果市民想「轉會」就要下月5日至27日向政府更改資料，新合資格人士亦需要在這段期間登記，才能在7月16日及10月16，分兩期收到消費券，經入境計劃來港居住及升學的人，可以獲得半額消費券。

財政司司長陳茂波說要視乎情況決定是否再派消費券，但認為計劃難以恒常化，「今年其實疫情受控，我們由年初開始全面恢復與國際及內地通關後，大家見到旅客來多了很多。市面都旺了，尤其食肆的生意好轉，零售生意初期仍不太好，所以我們這次派發消費券，希望在復蘇過程中。由於外圍環境仍不太好，很多變數，出口仍在下跌，所以派發多一次消費券鞏固一下，往後的事要視乎當時的經濟、社會、民生情況，但總括而言，消費券計劃很難成為一個恆常的計劃。」