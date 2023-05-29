拜登麥卡錫達成債務上限協議　擬延長期限至2025年

【有線新聞】美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫，達成債務上限協議並敲定議案文本，延長期限至2025年，雙方表明有信心議案獲國會通過，但外界憂慮協議部分讓步難獲共和民主兩黨強硬派支持。

臨近債務危機死線，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫就債務上限達成協議，但要避過最快下月5日出現債務違約，國會必須及時通過議案，拜登表示有信心，說：「協議消除災難性債務違約威脅，保護來之不易的歷史性經濟復蘇，我和議長一開始就表明，唯一解決方法就是兩黨達成協議，協議現已轉交眾議院和參議院，我強烈敦促兩院通過議案。」

共和黨的麥卡錫承認未能滿足所有人要求，但預料獲大部分黨友支持。

周日公開的99頁議案文本，顯示雙方同意將31萬億美元債務上限期限延長至2025年，意味相關爭拗推遲至2024年總統選舉後。2024年度的國防支出可提升3.5%，但限制非國防開支維持於今年水平，2025年可增加1%。

至於拉鋸已久的社會福利保障，當局會收緊領取食品援助的工作要求，無家者和退伍軍人可獲豁免。

國稅局原有800億美元資金，加強執法追收稅款，但一直遭共和黨反對，如今撥款將削減四分一。

麥卡錫遵守讓議員表決前有72小時審閱議案，預料眾議院最快周三表決，再交到參議院，外界憂慮談判雙方為達成協議所作的讓步，會遭民主與共和黨強硬派反對。共和黨已有眾議員表明，嘗試阻撓議案通過。

參議院共和黨領袖麥康奈爾形容協議維護國家信用，讓金融體制井然有序，需要盡早通過。眾議院民主黨領袖傑弗里斯相信黨員認可議案，但未透露是否獲多數支持。