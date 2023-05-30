男童參觀國家級景區天星洞 磚頭敲碎鐘乳石欲帶走 遊客阻止不果景區報警

【有線新聞】貴州一名男童日前（27日）與家人到國家級旅遊景區黃果樹景區天星洞參觀，期間用磚頭敲破鐘乳石帶走。有遊客發現隨即提醒，但男童未有理會，故告知其家長，對方則指「因為小孩喜歡，所以想要帶走」。當地派出所指，涉事男童未成年，其監護人已到派出所配合調查，並向景區賠償道歉，警方亦對男童及家長進行批評教育。

《北京青年報》及《極目新聞》報道，陳女士（化名）當時跟團到貴州鎮寧布依族苗族自治縣黃果樹景區天星洞參觀，參觀到後半段時，突然聽到石頭敲擊聲響，起初以為是園方進行工程，及後發現一名男童用磚頭敲斷洞壁上的鐘乳石，再在地上挑選喜歡的放入袋中帶走。

遊客提醒三次不果 拍片通知家長

當時男童家長不在身邊，故陳女士阻止男童，並拍攝影片，提醒了三次他都未有理會。她其後跟隨男童走出天星洞，見到男童母親坐在洞口附近的座椅上，陳女士向她展示片段，但對方表示知情，因為「孩子特別喜歡，所以要帶走」。園方工作人員表示，鐘乳石是自然景觀，不允許破壞，景區已接到遊客反映，看了網上片段，會就此事追究責任。

當地派出所指，涉事男童未成年，其監護人已到派出所配合調查，並向景區賠償道歉，警方亦對男童及家長進行批評教育。

根據黃果樹景區網頁介紹，天星洞曾是一條地下暗河，後來由於排泄面的降底，流水改道，使這裡形成了一個沒有水的地下溶洞，人們以續天星橋之名，把它叫做天星洞，這是一個很具觀賞價值的溶洞。這裡的石頭大多為石灰岩，主要成分是碳酸鈣，當有溶解了空氣中二氧化碳的雨水滲過來時，它們會生成可溶於水的碳酸氫鈣溶液，當此溶液滴下時，水滴中的二氧化碳溢出，碳酸氫鈣溶液發生可逆反應，再次生成碳酸鈣固體而析出，日積月累，便成為鐘乳石。

同類事件非首次 遊客圖帶走作擺設終賠償

破壞鐘乳石事件非首次發生，一名姓何遊客2019年10月遊覽古郎洞景區時，將兩顆石鐘乳破壞，企圖帶走做擺設，景區保安人員發現並報警，最終法院要求遊客賠償損失並恢復原狀，亦向景區認錯道歉，賠償2,500元。