特首政策組｜政府公布專家組名單 鄭永年、盧永雄及雷鼎鳴等56人獲任命

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【有線新聞】政府公布特首政策組56人專家組名單，包括多名經濟金融專家、社科學者，亦有發展商。行政長官李家超說希望專家協助他制訂政策，在由治及興的關鍵時刻，為香港在最短時間做最大成績。

特首政策組去年底成立，團結香港基金前副總裁黃元山任組長，邀請34人擔任特首顧問團，包括隆豐環球集團主席吳光正、長和主席李澤鉅等。

特首政策組再設56人專家組，分社會發展、經濟發展和策略研究三個組別，即日上任，任期一年。

經濟發展專家組有15人，包括恒地聯席主席李家誠、新地執董郭基煇、摩根大通中國投資銀行聯席主席劉伯偉、騰訊高級執行副總裁湯道生、金融發展局主席李律仁。

社會發展專家組有18人，包括團結香港基金前總裁鄭李錦芬、四洲集團創辦人戴德豐、「巴士的報」社長盧永雄、富豪集團董事總經理羅寶文、萬通集團董事總經理羅詠詩。

研究策略專家組23人，包括中大（深圳）校長講座教授鄭永年、港大首席副校長王于漸、科大經濟學系前主任雷鼎鳴、全國港澳研究會顧問劉兆佳、眼科醫生周伯展。

行政長官李家超形容邀請的專家來自不同領域，「特首政策組協助我制訂政策，所以會邀請不同專家參與工作。我很感謝不同的有經驗、知識豐富、在各方面有獨特見解的人士，接受我們邀請參與政策組。因為香港由亂到治，現時由治及興關鍵時刻，希望用最短時間追回最大成績，希望制訂政策包括短、中、長，盡快帶給香港正面價值和效果。」他說會利用好專家意見，分析後再作下一步部署。