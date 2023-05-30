教育局下學年起減小一「叩門位」 試行三學年 校長：可避免收生不足縮班殺校

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】全港公營小學下學年起每班小一減少一個「叩門位」，試行三個學年，有校長認為幫到弱勢學校避免因收生不足而要縮班殺校，但同時增加了「叩門生」的壓力。

小一派位結果下星期三出爐，每年都有不少家長帶子女到心儀學校「叩門」，不過今年叩門成功機會可能大減。

教育局說諮詢了辦學團體和家校合作事宜委員會等意見後，決定由2023/24學年開始試行減少全港公營小學的「叩門位」，推行小班教學即每班25人的學校，每班叩門位會由現時兩個減至一個；每班30人的「大班」學校就會由每班三個叩門位減至兩個。

局方說新安排有助提升教學質素，9月點算實際在學學生人數時會檢視每間學校使用叩門位的情況，如果發現有違規會跟進。

有小學校長認為新措施有助避免縮班殺校。新界校長會副主席朱偉林：「將『音樂椅效應』減少，因為原本假設小班學校（開四班）共有八個叩門位，即是有權收八名叩門生，現在最多只能收四人，自然導致學校流失學生流動少了。對於一些受歡迎的學校，有些家長一定會覺得機會少了，較難入讀，然後更緊張去叩門、準備資料，所以無形中可能會令家長的壓力或小朋友的壓力大了。」

新學年開始，局方亦會在資助小學試行小六核准班數，自動延續上學年小五班級數目，就算9月「點人頭」少了學生都不會縮班，希望方便學校安排小六級別的人手和資源。教育局說兩項措施會試行三個學年，並繼續與持分者保持聯繫，檢視實施情況再考慮未來的安排。