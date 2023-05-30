TikTok｜37歲女子微波爐「叮蛋」 雞蛋變「炸蛋」遭濺傷 半邊臉劇痛險毀容

【有線新聞】近日再有人玩「TikTok」玩出禍！英國一名37歲女子看了烹飪教學短片，學著以微波爐「叮雞蛋」，誰料遭滾燙的蛋液濺傷，導致半張臉近乎毀容。

加熱後用羹敲雞蛋 蛋液四射遭燙傷

綜合外媒報道，該女跟著TikTok教學，先從杯子加入半杯熱水及少許鹽，再將一顆雞蛋放進杯子裏，放入微波爐加熱數分鐘。完成後，便拿匙羹敲打雞蛋，結果雞蛋如同火山爆發般，滾燙的蛋液噴濺到她的右臉，引起激烈疼痛。她立刻在水龍頭下沖洗近20分鐘，惟依舊劇痛難忍，最終需前往急症室求醫。

英女冀他人引以為戒 避免再有意外發生

該女在就醫後，稱傷口過了12小時仍然感刺痛，幸好經兩周休養後傷口已痊癒。她隨後在TikTok發影片發享這次不幸事件，並展示當初載著蛋的杯的殘骸，雞蛋爆破時的威力可想而知。她又指，此類影片在TikTok非常流行，拍片是希望其他人引以為戒，以免重蹈自己的覆轍而不幸受傷，「對我而言，這是一段可怕的時光、難以忍受的痛苦」、「我不想讓其他人也經歷同樣的事情」，幸好的是她「臉上沒有留下疤痕」，但這段痛苦的經歷讓她發誓「再也不吃雞蛋」。

非所有食物可微波加熱 使用前宜注意

過往曾多次微波爐爆炸意外，英國醫學期刊也曾指出「微波爐叮雞蛋」相當危險，因加熱後蛋殼的蒸氣無法散走，形成壓力便有機會釀成爆炸，建議「叮雞蛋」前要先把蛋殼、蛋黃薄膜除去。除了雞蛋，亦有不少食物不宜放在微波爐加熱，如提子、腸仔等，亦有可能引致爆炸。