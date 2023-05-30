極端酷熱｜多區下午錄逾37度 上水石湖墟達41度 市民：像桑拿一樣

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【有線新聞】天文台首次發出「極端酷熱天氣」特別提示，上水、元朗等地錄得超過37度高溫，天文台預告隨後一兩日仍然酷熱 。

酷熱天氣警告下，上水石湖墟球場氣溫高達41度。

楊先生 ：「香港很少那麼熱，很熱，坐一會就有汗、很熱。」

羅先生：「熱到傻了，所以休息一下，行一會便全身濕透。」

饒小姐 ：「就是蒸桑拿一樣，太熱了，感覺都出不了門，熱得喘不過氣。」

天文台上星期五推出「極端酷熱天氣」特別提示，事隔四日首度發出，代表全港氣溫普遍達到極端程度，即35度或以上，期間黃色工作暑熱警告生效三小時，烈日下戶外工作如常，「工作無辦法，這些我們無法選擇，做這份工作已預計是這樣。」

天文台在港九新界多區都錄得超過36度，包括跑馬地、九龍城及屯門，元朗、上水、赤鱲角更升穿37度。港島海濱烈日下，有人選擇吃雪糕消暑，亦有人堅持做運動。

黃先生：「很熱，熱到想脫皮。（為何天熱都跑？）恆心，熱都要做運動。」

陳小姐：「（怕不怕中暑？）不怕，但補充足夠水分，感到不妥馬上休息，如果熱就再穿少些衣服，為自己散熱。」

天文台說颱風瑪娃的外圍下沉氣流，導致極端酷熱天氣；同時令空氣質素變差，北區、觀塘、銅鑼灣等多區空氣質素健康指數達至「嚴重」水平。天文台預計未來兩三日持續酷熱，市民出外記得補充水份，做足措施預防中暑。