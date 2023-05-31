美「監獄之子」立志向上 憑嚴格自律18歲考入哈佛 「全A」奪全額獎學金

【有線新聞】誰說出生限制志向？美國得州蒙哥馬利郡一名在監獄出世的少女，縱然只得父親照顧長大，18年來亦與母親僅得一面之緣，不但未有學壞，更在「人生導師」指引下考入哈佛大學，以「全A」成績獲得全額獎學金。

8歲與輔導導師見面 開口自言：去過監獄

據美國傳媒報道，現年18歲的卡斯納（Aurora Sky Castner）由於母親是服刑人，她在加爾維斯敦郡監獄（Galveston County Jail）出生，之後就由父親照顧長大，與母親只有在14歲見過一面。雖然出身困難，但是並沒有因此自怨自艾，而考入哈佛大學主要歸功於她的導師漢比（Mona Hamby）。

參與社區輔導計劃（Project Mentor Program）的漢比表示，當年當初收到關於卡斯納的資料，看起來就只是個普通小女孩，但在兩人初次見面的時候，只有8歲的卡斯納便自言「去過監獄」、「媽媽不在身邊」，讓漢比震驚得決定不能只是每週吃一次飯，而是花更多時間在她身上。

參觀哈佛校園燃起決心 立志要獲獎學金

了解卡斯納的遭遇後，漢比花許多心力陪伴卡斯納，還帶她去參觀哈佛校園，亦因此燃起卡斯納就讀哈佛大學的決心，並且立志要獲得獎學金。卡斯納對自己十分嚴格，做事也有計畫，但明言最感激漢比，「宛如替她打開了一扇窗」，讓她知道人生還有各種不同的面向。卡斯納身邊也擁有許多關心她、幫助她的人，令她感到「人生的每一段經歷都非常有價值」。