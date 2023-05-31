美國Lululemon分店遇劫 兩女員工報警反被解僱 公司：應跟「員工守則」處理

【有線新聞】見疑即報竟是錯？體育服飾品牌「Lululemon」一間美國分店早前遇劫，2名女性職員嘗試阻止失敗，最終讓蒙面劫匪得逞，但事後竟被指「違反公司員工政策」遭到解僱。公司解釋是因為二人行為帶來「風險」，還拒絕支付資遣費。

全程沒肢體接觸 警接報成功拉人

據美國傳媒報導，遇劫為亞特蘭大一間分店，涉事為助理經理Jennifer Ferguson和職員Rachel Rogers。她們當時拍下影片，可見有3名蒙面人闖入店內，無視二人阻止，搶走不少運動衣物後逃離。2人緊隨其後目睹對方駕車離開，全程沒有發生肢體接觸，警方接報後成功拘捕3名搶匪。

不過，Jennifer指公司引述員工守則，認為她們不應該試圖阻止搶匪搶劫，也不應該報警或公開討論事件。地區經理事後更公開質疑為何要報警，公司隨後沒有提供說明就解僱二人，並拒絕支付資遣費。

守則：遇劫僅需內部通知 避免嚇到顧客

據報Lululemon的員工手冊寫明「安全是我們的第一要務，商店裡的商品再多也不值得讓你冒著風險」，因此在發生盜竊或疑似盜竊事件時，職員只需要掃瞄一個QR Code作內部通知，不用寫任何警示標語，以避免嚇到顧客；對於追趕客人，或是與客人發生肢體接觸，公司採取「零容忍」政策。