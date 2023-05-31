強制舉報虐兒｜法案下月交立會 涵蓋教師、社工、醫護等23行業 否則囚三個月

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【有線新聞】政府6月14日向立法會提交強制舉報虐兒法案，勞福局說會列明三個界別，合共23個行業的從業員，若有合理懷疑兒童受虐待，必須舉報，也會列明甚麼情況可免責辯護。

政府去年公布的諮詢文件，建議強制舉報涵蓋三個界別，包括社福界例如社工、幼兒工作員，教育界的教師和寄宿學校舍監及醫療界的醫護人員、牙醫、中醫、物理治療師和視光師等。

勞福局說，法案會列明這23個行業的從業員，若工作期間有合理理由，懷疑兒童受身體傷害、性侵犯，嚴重或重複威嚇而感到恐懼，或者嚴重或重複被忽視必須舉報；由另一兒童造成的傷害，或意外導致的損傷，不屬強制舉報範圍。建議罰則為判監三個月及罰款五萬元，若有人阻止他人舉報，同樣可判最高判監三個月及罰款五萬元。

法案不列明舉報時限，因為不同個案具體情況不一樣，例如若受虐兒童情緒受困擾，舉報者可能要多了解情況，又或者要先解除兒童面對的風險才舉報，都可視為合理辯解。若遭受性暴力的兒童主動要求不舉報，不能被視為不舉報的合理辯解。

至於諮詢時建議按情況和嚴重程度分三級，只有第一級的個案須強制舉報，三級制仍會保留、只是不寫入法例，將來會製成指南，詳列情景分析讓業界參考。又說已預計條例生效後虐兒個案會增加，仍然希望市民和專業界別「報多好過報少」。

香港保護兒童會說會仔細研究政府提交的草案內容，又說去年已推出連串改革，成立守護兒童部門、設定內部舉報政策、鼓勵員工適時反映，並確保有專人處理舉報。同時會為所有員工提供培訓，為強制舉報措施做準備。