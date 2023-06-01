喪屍藥攻陷費城街頭 網拍直擊「行屍走肉」倒滿街 白宮急定性新威脅

【有線新聞】以往被稱為「浴鹽」（bath salts）的新興精神毒品Xylazine，近期再度湧現美國街頭，更在費城肯辛頓（Kensington）氾濫得成為TikTok「熱門」。有當地內容創作者就拍下大批癮君子光天化日下吸毒，不少人神情空洞恍惚、蹣跚行走，身上還有明顯潰瘍傷口，仿如「喪屍」一樣，令Xylazine因此有了「喪屍藥」之名。

費城驚變「喪屍城」 駭人畫面惹關注

據TikTok帳號「urbanvisuals2.0」影片可見，向來毒品交易猖獗的費城肯辛頓大街，近日有大批Xylazine成癮者聚集吸毒，滿街都是神情恍惚、步履蹣跚的遊民。在TikTok、Twitter等社群平台，一段段「街頭喪屍」駭人畫面更是引起討論。美國傳媒引述非營利組織「Savage Sisters」創辦人Sarah Laurel指出，過去4年Xylazine用量增加 ，她和同事街頭探訪時都會攜帶醫療用氧氣，因為沒有生命跡象的用藥者人數越來越多。

資料顯示，Xylazine原為大型哺乳動物的肌肉鬆弛劑，卻被吸毒者用來增強毒品藥效，症狀包括步履蹣跚、呼吸困難、失去方向感，以及持續廣泛的皮膚潰瘍，並可能發展成焦痂（eschar）死皮組織。NGO「減少國家危害聯盟」醫生Emma Roberts指出，曾看過最大傷口擴及整個前臂，看起來是非常大型的病變，「如果放著不管，（患處）可能直接切開，可以看到骨頭和肌腱。」

亂象升級成政治議題 白宮亦發警告

「喪屍藥」目前已成費城下屆市長候選們主打議題之一，當地衛生部門直言對費城的衝擊尤其巨大，「造成越來越多的用藥過量死亡數，以及可能導致敗血及截肢的嚴重傷口」。白宮國家藥物管制政策辦公室今年4月便發出警告，Xylazine對公眾健康構成威脅，當局目標將其指名為「新興威脅」。

BBC則報道，英國一名吸毒男子去年5月在家中去世，其死亡報告早前發表在《法醫與法醫學雜誌》上，推斷死者購買的海洛因中被人混雜了Xylazine和芬太尼，是英國乃至歐洲報告的首例Xylazine相關死亡事件，表明這款毒品進入英國。