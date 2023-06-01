巴士加價｜新收費表出爐 一成路線加超過一元 城巴機場巴士線加價最多

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】巴士加價新收費表出爐，我們統計過全港有一成路線車費加超過一元。撇除通宵線、嶼巴假日線，城巴的機場巴士線加價最多，其中一條線要多付2.3元，高達50元一程。

幾乎全部乘客每程車費增幅在一元之內，「幾乎全部」即是有多少呢？全港736條巴士線，我們計過有72條線加多於一元，佔近一成；加價最多的是新大嶼山巴士1R通宵線，紅磡至昂坪，假日車費由47.2元加至51.8元，要多付4.6元。

如果撇除通宵線、嶼巴假日線，加價最多的是城巴機場巴士。這條來往鴨脷洲和機場的A10線由48元加至50.3元，多付2.3元、加幅4.8%，高過平均加幅0.6個百分點。他們近六成路線加超過一元，不過加幅最多的城巴機場巴士，是S1、S56這兩條短途線，加幅超過半成。不過城巴新巴的港島、過海線絕大部分加價是1元或以下。

龍運近四成巴士線加價超過一元，日間線加價最多的是來往粉嶺至機場的A43巴士，由30.9元加至32.4元，多付1.5元。九巴加最多的是馬場線869，多付2.1元、一程要52.6元；絕大部分路線加價幾毫，比較多人乘搭的1A由7.6元加至7.9元，多付3毫；74X由10.7元加至11.1，多付4毫。

巴士加價新收費本月18日實施，政府估計公共交通費補貼金額可能稍微增加，由於補貼設有上限，預計額外開支有限。