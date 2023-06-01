公務員｜大學三年級未畢業先報考 六大職系職責為何？ 入職條件是否苛刻？

【有線新聞】公務員一向是求職者熱門選擇，政府公布修讀四年制的大學生，在三年級時可報考六個公務員職系，包括政務主任、二級行政主任、助理勞工事務主任、助理貿易主任、二級運輸主任，以及二級管理參議主任，這六個職系的工作內容究竟是什麼？聘用條件又是否苛刻？本文將詳細介紹：

公務員｜政務主任

職責：

政務職系有超過600名人員，分別在13個決策局及30多個部門工作。他們會被調派往︰

．決策局：協助制定與社會息息相關的政府政策，以及管理和監察公共資源的運用；

．民政事務處：負責督導和協調有關部門在區內提供政府服務和設施，並作為政府的前線代表，以及監察社區建設計劃；

．政府部門：提供優良管理和督導有關部門向市民提供服務；或

．香港特別行政區政府駐北京辦事處、設於全球17個主要城市的香港經濟貿易辦事處，為香港爭取利益。

薪酬及福利：

．總薪級表第27點（57,395元）至總薪級表第44點（112,925元）

．有薪假期（下同）

．醫療及牙科診療（下同）

．在適當情況下，可獲得房屋資助（下同）

入職條件：

．持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

．持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與所列的入職條件相若；

．在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得「二級」成績，或具備同等成績；及

．在 《基本法及香港國安法》 測試（學位／專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。

公務員｜二級行政主任

職責：

．調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，也有機會與不同背景和專長的人士共事；

．提供廣泛的行政支援，主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌、以及系統／項目規劃與發展。

薪酬及福利：

．總薪級表第15點（32,545元）至總薪級表第27點（57,395元）

入職條件：

．持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

．在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

．在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。

公務員｜二級助理勞工事務主任

職責：

．協助制訂和推行勞工政策；

．促進和諧勞資關係；

．執行勞工法例及為求職者和僱主提供全面的就業服務；

．需與僱主和僱員、工會、商會、相關委員會和其他地區的勞工部門等協作。

薪酬及福利：

．總薪級表第14點（30,235元）至總薪級表第27點（55,995元）

入職條件：

．持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

．綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

．《基本法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。

公務員｜二級助理貿易主任

職責：

．協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；

．協助管理工商業簽證管制事宜；

．協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務；

．協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；

．協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜；

．以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援；

．或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；或協助貿易洽談工作；

．或會獲委任為委員會秘書。

薪酬及福利：

．總薪級表第14點（30,990元）至總薪級表第27點（57,395元）

入職條件：

．持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

．在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

．在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。

公務員｜二級運輸主任

職責：

．管理、監察、分析和檢討公共交通服務、橋樑／隧道及停車收費錶／停車場設施、復康巴士服務和駕駛訓練服務的運作；

．蒐集、更新、評估和分析所有營運／財務數據，藉以研究如何釐定公共交通服務的票價、策劃殘疾人士交通服務，以及設置停車收費錶和停車場設施；

．管理各項道路交通安排和交通管理計劃，並評估新的交通管制及管理技術的效率；

．處理交通及運輸緊急事故，並在緊急事故交通協調中心當值；

．就部門負責的公共交通及管理服務，擬定／統籌招標工作，並評估接獲的標書；以及

．就違反部門所執行的《道路交通條例》及附屬規例的事項，研究蒐集所得的證據是否可予接納／充分，並建議應採取的檢控行動；以及擬備傳票，並以檢控人身分出庭。（註：運輸主任可能須不定時工作及執行戶外職務、輪班工作及「隨時候召」職務。）

薪酬及福利：

．總薪級表第14點（30,990元）至總薪級表第27點（57,395元）

入職條件：

．持有由香港的大學頒發的運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位，或具備同等學歷（持有地理學或社會學學士學位的申請人，所修讀的科目或取得的學分，最少應有四分之一屬相關的學科，方符合入職資格）；或

．擁有香港運輸物流學會的正式會員資格（憑藉此項資格而獲取錄的申請人，入職薪點為總薪級表第13點，即每月港幣29,500元）；

．在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

．在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。

公務員｜二級管理參議主任

職責：

．以管理顧問的身分協助政府各決策局和部門尋找改善機會，促成及實施改革，加快創新及採納科技步伐；

．顧問研究的類別包括業務流程重整、部門管理檢討、架構檢討、服務表現衡量、設計思維、知識管理、共享服務、公營機構創新、資訊科技應用研究、「精簡政府服務」計劃及方便營商工作檢討、以及市場和財務分析；

．就有關部門的服務、運作或程序進行管理顧問研究（例如業務流程重整研究、架構檢討等）；

．提供資源管理支援，評估人力、財務和設施資源建議；

．在決策局和部門擔當各種職責，例如協助推行及管理資訊科技系統和設備、協助若干政府計劃的持份者參與及宣傳工作等。

薪酬及福利：

．總薪級表第14點（30,990元）至總薪級表第27點（57,395元）

入職條件：

．持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

．在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

．通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

．在《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）取得及格成績；

．現正修讀大學第三年課程的學生也可申請；申請人如獲錄用，必須取得所需學歷資格才獲聘任。