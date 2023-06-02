美國非裔修女遺體4年不腐 每日上千教徒見證「奇蹟」 學者稱非罕見 教區謹慎處理

【有線新聞】美國密蘇里州一名鄉村修道院修女死後四年。其遺體幾乎沒有腐爛跡象，消息傳開後吸引了成千上萬的天主教徒，每日湧往所在小鎮見證「奇蹟」。當地官員預料未來幾個月，將有遠至加拿大和墨西哥的遊客前來「朝聖」，但教區目前卻陷入「兩難」困局，除了受到學者提出的科學質疑外，修女遺體亦未達封聖調查程序的資格。

修道院原擬保密 內部電郵遭外洩

據《紐約郵報》報道，非裔修女Wilhelmina Lancaster為該本篤會修道院創始人，她於2019年去世，享年95歲，本篤會修女們於今年4月將她遺體從棺材中挖出，本以為會是具骨頭，卻看到其身體幾乎完好無損，更保存有完好的宗教下葬姿勢，令眾人大感震驚。修女們原本希望保密，但有內部電子郵件被人轉發到網上，消息傳開後很快成為當地頭條新聞。

「我一走進修道院，就感覺上帝就在那裡，這是一個真正的奇蹟！我真的這麼認為。」、「上帝以奇怪的方式創造奇蹟。」霍士電視台採訪多名前來「見證」的信眾，認為「她可以成為現代聖人」；又引述當地治安官預計，在陣亡將士紀念日週末期間每天將有上萬名信徒前來，往後更有遠至加拿大和墨西哥的遊客將繼續「朝聖」。

教區謹慎回應質疑 學者：腐爛速度變數多

當地警方目前已建立了一個移動指揮中心，來應對鎮上僅突如其來的上千人群，並在修道院附近清理了額外的土地用於更多停車位。而由於大量信徒撫摸修女的臉來祈禱，本篤會稍後會將遺體放入玻璃櫃。

負責的堪薩斯城聖教區表示，理解遺體狀況引發的廣泛關注，但此時最重要是保護遺體的完整性，以便進行徹底調查。不過，教區明言聖徒身份的調查過程只能在死後五年後才開始，因此目前尚未能啟動，亦需持謹慎態度回應科學質疑。

西卡羅來納大學人類學講師Rebecca George則向傳媒指出，人類遺體腐爛速度取決於許多「變數」，即使數年後仍未腐爛也並非罕見，只是此時通常不會被人挖掘出來，「再過100年，可能什麼都沒有了。」