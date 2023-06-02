江蘇青年疑被拖糧3,000元 狂捅16刀殺老闆 母難逃一劫同遇害

【有線新聞】江蘇一名青年疑被拖欠3,000元（人民幣，下同）薪金，日前（31日）趁老闆在街上吸煙時，用刀向他頸部、胸部狂捅16刀，老闆大叫「錯了錯了，我錯了我錯了」。青年未有理會，並快速步入廠內殺害老闆的母親，最終兩人死亡。截至6月1日晚上，當地警方未發警情通報。

據《搜狐》報道，兇案發生於5月31日晚上約八時，根據附近閉路電視畫面，一名穿黑衣男子於江蘇南通市通州區川港鎮川港中學對面的床上用品加工廠，持刀狂捅一名白衣男的頸部和胸部15刀，當時白衣男正在街上吸煙，突然向右方看去，並顯露出非常詫異的神情。他遇襲後大聲叫喊「啊，錯了錯了，我錯了我錯了」。他受傷倒地，上半身湧出大量鮮血，整件白衣迅速染紅。

殺老闆兩母子 離開再補一刀

男子其後走入加工廠，途中經過一名男童，但未有向他動手，直接奔向室內向一名女子行兇，但附近閉路電視未有拍到加工廠內情況，只聽見室內傳出聲響，其後黑衣男走出，再捅白衣男一刀，其後離去。消息指，白衣男與母親經營一間床上用品加工廠，黑衣男是他們的員工。黑衣男懷疑被拖欠3,000元薪金，喝酒後到上址行兇。

當未警方未發通報 電話無人接聽

南通市通州區公安局川港派出所拒絕回應。南通市通州區公安局宣教科、辦公室的電話無人接聽。通州區公安局政治處工作人員則表示具體案情需要等官方發布消息。截至6月1日晚間，包括「南通公安」、「通州公安微警務」微信公眾號，以及「江蘇通州公安」微博，均未發布警情通報。