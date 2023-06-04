美國指中方軍艦在台海不安全地駛過美軍驅逐艦前

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【有線新聞】美國印太司令部指，美軍與加拿大軍艦日前穿越台海時，一艘中國軍艦以不安全方式駛過美軍驅逐艦前面，最近相距僅137米。對於中國軍方被指與其他國家的軍機軍艦過於接近，國防部長李尚福敦促各國軍機軍艦，不要到其他國家領海領空附近。

加拿大傳媒《環球新聞》報道，拍下美軍鍾雲號驅逐艦在台灣海峽幾乎與一艘中國軍艦相撞一刻。當時記者身處加拿大的蒙特利爾號護衛艦上，報道引述艦長指。中國軍艦加速切入鍾雲號前方。

美國印太司令部發聲明，指鍾雲號與蒙特利爾號剛過去周六按國際法穿越台海時，中國一艘旅洋III級導彈驅逐艦以不安全的方式，在鍾雲號船頭距離約137米處駛過 。鍾雲號保持航向、減速以免相撞，又指中方艦隻之後再以相距約1800米，駛過鍾雲號前面。聲明指中方驅逐艦的行動，違反國際水域的安全通行規則。

《環球新聞》報道，中方艦隻曾透過無線電通知，如鍾雲號不改航道將會相撞。蒙特利爾號的艦長認為中方明顯有意為之，形容為不專業。