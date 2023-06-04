美國指中方軍艦在台海不安全地駛過美軍驅逐艦前
【有線新聞】美國印太司令部指，美軍與加拿大軍艦日前穿越台海時，一艘中國軍艦以不安全方式駛過美軍驅逐艦前面，最近相距僅137米。對於中國軍方被指與其他國家的軍機軍艦過於接近，國防部長李尚福敦促各國軍機軍艦，不要到其他國家領海領空附近。
加拿大傳媒《環球新聞》報道，拍下美軍鍾雲號驅逐艦在台灣海峽幾乎與一艘中國軍艦相撞一刻。當時記者身處加拿大的蒙特利爾號護衛艦上，報道引述艦長指。中國軍艦加速切入鍾雲號前方。
美國印太司令部發聲明，指鍾雲號與蒙特利爾號剛過去周六按國際法穿越台海時，中國一艘旅洋III級導彈驅逐艦以不安全的方式，在鍾雲號船頭距離約137米處駛過 。鍾雲號保持航向、減速以免相撞，又指中方艦隻之後再以相距約1800米，駛過鍾雲號前面。聲明指中方驅逐艦的行動，違反國際水域的安全通行規則。
《環球新聞》報道，中方艦隻曾透過無線電通知，如鍾雲號不改航道將會相撞。蒙特利爾號的艦長認為中方明顯有意為之，形容為不專業。
國防部長李尚福在亞洲安全會議被問到，中方軍機和軍艦和其他國家的艦艇飛機在國際空域和水域過於接近時，他反問為何問題都發生在中國領海和領空附近：「管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機。你在你的國家的領空領海附近飛，保衛自己國家領空領海，保衛自己國家的安全，不會有任何的問題。」