康文署公開劍擊錦標賽 崔浩然挫梁千雨奪得男花冠軍；陳樂熹及梁洛文分別奪得男、女子佩劍冠軍

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【有線新聞】康文署公開劍擊錦標賽，崔浩然奪得男子花劍冠軍。

左方的崔浩然四強面對蔡子樂，輕鬆贏15比9。

決賽鬥年初在青年世界盃首奪銅牌的梁千雨，戰況相對緊湊，看準機會突擊，拉開到4比2。

張家朗、蔡俊彥都沒參加，給機會一班港隊隊友爭本地排名，梁千雨嘗試反撲，第一節尾段試過追剩1分。

但崔浩然手感回來連環搶攻，打出一段8比3攻勢，最終以15比10奪標。

這位2018年亞運銀牌得主，相隔兩年再奪康文署錦標賽冠軍。

男子花劍冠軍崔浩然︰「我覺得他們(張家朗、蔡俊彥)兩個，都沒有參加，以我知道自己平時的水平，做到甚麼，我覺得其實都可以拿冠軍，其實可以以冠軍為目標，我今天都是以這個心態去打。」

男子佩劍決賽，畫面左方的陳樂熹，面對本地「一哥」何思朗，初段互相試探，直到比分變成4比4後，這位小將積極進攻，尾段一口氣連取7分，最終大勝15比6奪冠軍。

女子佩劍決賽，右方的梁洛文，鬥香港公開賽冠軍歐倩瑩，在領先6比4時連取6分拉開差距，最後以15比8成功衛冕。

這次本地賽，與女子花劍世界盃第比利斯站同期進行，所以女花項目要到6月10號先舉行。