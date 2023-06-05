江西高校飯堂餸菜現「老鼠頭」 長鬚、牙齒清晰可見 當局證為鴨脖惹譁然

【有線新聞】江西一所高校飯堂有學生早前（1日）在飯菜中吃到疑似老鼠頭，隨即拍片上載片段。涉事學校回應，指飯菜中的異物並非老鼠頭，經當事人確認為鴨頸。

一段「江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭」的片段6月1日在網上瘋傳，見到飯菜中出現疑似「老鼠頭」的異物，清晰見到疑似長鬍鬚及牙齒，整體形狀與動物頭部類似。南昌市市場監督管理局表示，6月1日當天高新區市場監督管理局已經派人核實，相關人員通過查看當事人拍攝的圖片進行比對，並詢問學校工作人員、食堂負責人、當事學生及相關知情人，初步判定系「鴨脖」。

當局昨（4日）再次確認，稱對食品留樣進行採樣，拿去專門的檢測機構檢測，「有時候看東西形狀很像，但是經過工作人員核實，確實是鴨脖」。

涉事的江西工業職業技術學院後勤管理處通報指，經調查，片段拍攝地點誡實為該校食堂，但內容與事實不符，涉事學生在事發當時，即邀請同學向異物對比，確認異物為鴨頸，為正常食物，已在現場澄清。通報指，食品安全無小事，關係到學生健康、家庭未來和社會穩定，將進一步加強對學校食堂的科學管理，督促食堂經營方落實食品安全主體責任，不斷提升食品安全水平。

涉事高校有前科 廚房曾現鼠蹤

不少網民都認為異物是老鼠頭，「這怎麼看都是老鼠頭啊」、「我怎麼看不出來是鴨脖呢？鴨脖有牙齒？」、「哪個世界的鴨脖會長毛的？？還是那麼長的幾條毛。」亦有網民認為，只有當事人在現場，官方機構親手驗證，認為官方已澄清事實，「都是偵探，都在現場，都特麼按自己覺得的覺得，要警察幹嘛」。

該校2021年亦曾發生類似事件，當時有人在飯堂拍到了一組片段，見到三隻老鼠在飯堂廚房出現，引起關注。當時南昌市場監督管理局稱，是清潔人員完成清潔工作後，沒有及時蓋住下水管道所致，已對涉事公司和涉事清潔人員處罰。