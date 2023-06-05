兩歲男童嚴重燙傷 父採偏方茶油塗傷口 致腎功能受損及須植皮

【有線新聞】為人父母，都是「傷在你身，痛在我心」？有內媒報道，指一名兩歲男童因背部有三級燙傷，被送往深圳兒童醫院，家長指小孩已受傷九日。其後發現男童腎功能受損，並且傷口處皮膚已壞死，因此醫生提出讓男童接受植皮手術，但其父認為男童傷勢不嚴重，堅持拒絕醫生建議。

孩子延誤治療須做手術 得悉手術費後稱「不要聽那醫生的」

男童家長指，小孩剛受傷時找了村醫看過，然後便回家用民間偏方自行治療，即用麥菜搗碎成水，然後用茶油塗抹。經醫生診斷後，發現受傷男童的腎功能出現嚴重異常，或因傷口感染而引起，而且傷口無法自行愈合，必須進行手術治療。

於是醫生提出手術植皮方案，費用約25,000人民幣（約27,500港元）。惟男童父親聽完男童母親的電話轉述後，隨即表示「不要聽那醫生的，這種不是很嚴重的。」男童母親試圖說服對方，稱「人家醫生都是為娃好」，惟該父堅持己見，駁斥：「再怎麼做，你還要在那裏休養，你覺得有必要嗎？」因此男童母親只能無奈作罷。

堅拒醫生多次勸說 自行從醫院帶走孩子

醫生見狀後再次與男童母親溝通，並展示其他孩子灼傷後疤痕增生的照片，冀望男童能獲適當治療。於是男童母親再次聯絡男童父親，沒料卻遭到指責，「不用做，按時換藥就行了，你要有自己的主意，不能老是醫生說甚麼你就打退堂鼓。」醫生聞言後不想放棄，決定親自打電話勸說，男童父親卻再次堅拒提議，並在電話中提及自己並不想承擔小孩的麻醉副作用、手術協議風險、植皮感染風險所導致的額外費用。據報，醫生再次巡房後時，男童家長已安排男童自行出院。