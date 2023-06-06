內地KOL「傑克辣條」不忿被爆處刑式虐貓 疑直播虐殺貓隻勒索 報復名人發聲譴責

【有線新聞】擁有40萬粉絲的內地美食KOL「傑克辣條」（徐X輝）四月被爆出虐貓，更將過程上傳至粉絲群組分享，遭不少名人、網民炮轟，更有當紅女星發文讉責。其後「傑克辣條」一度遭治安拘留。但其粉絲群組未因此解散，反而變本加厲，再被爆出勒索當時曾聲援的名人，外洩其證件資料等，有指「傑克辣條」亦有份參與其中，事件愈演愈烈。

當紅女星發聲遭「起底」 未成年者同遭殃

女星張馨予於上月在微博發文，稱「反對處刑式虐待動物、傳播血腥直播視頻」，更督促當局盡快成立「反虐待動物保護法」，沒料此舉卻觸動了群組成員的神經。內地作家「鴨聖婆」近日連日發文透露，有人揚言要披露張馨予的個人資料，本以為事件會不了了之，就此結束。但群組成員逐將張馨予、趙露思、鹿晗，以及王一博等多名當紅明星的個人資料公開，包括身份證、健保卡、手機號碼等。據「鴨聖婆」所說，除藝人明星除外，不少博主及普通市民亦遭受群組成員的騷擾，當中更有未滿14歲的未成年者，「試問他們對明星尚且如此，我們普通人又該如何自保？」

勒索不果即殺貓 內地作家籲勿妥協助長歪風

「鴨聖婆」又指，自己及大批志願者多次遭群組成員勒索，不僅需以捐款之名提供金錢，更讓他們給「果照」（裸照），威嚇稱若逾時將「每五分鐘砍掉一條貓腿，砍完貓腿砍貓頭」，截圖更顯示勒索者正是群組管理員「傑克辣條」。「鴨聖婆」透露首次被勒索時未有付款，群組成員便以直播方式虐待殺貓，於是再向他們勒索時，有網民於心不忍而選擇妥協「捐款」，卻反讓群組成員更肆無忌憚地向不同人士威脅勒索，因此她發文呼籲網民切勿妥協，助長虐貓者的惡行。

「傑克辣條」四月時遭控「處刑性虐貓」，更將過程拍成影片，發到粉絲群組，隨即被大批民眾報案，遭到當地公安機關拘留，他及後亦發布道歉信，稱「我知過悔過改過，請大家再給我一次機會」。