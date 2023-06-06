疑偷拍員工午飯時間玩電話 製簡報通報「公審」 萬達集團被指侵犯隱私：不方便告知

【有線新聞】萬達集團近日涉發出內部通報，指有員工邊吃飯邊玩電話，消息流出後引發網民關注。有內地律師認為，公司拍攝員工用餐玩電話，並進行通報，已超出管理範圍，構成對員工隱私權的侵犯。據悉，涉事公司回應稱「不清楚，不方便告知。」

稱集團展開糾察檢舉工作 副總裁涉偷拍以滙報「工作結果」

內地網友「貓哥觀地產」日前發文，稱有集團員工向他提供消息，指萬達有員工中午在公司食堂用餐時看電話、玩遊戲，被人力行政副總裁發現並偷拍，做成簡報向其他員工通報。爆料人指，萬達集團近日正展開「內控月度工作」，主要是對員工違規違紀、貪污腐敗等問題糾察檢舉，於是涉事副總裁帶領員工進行「自查自糾」期間，將此事作為滙報材料，以「彰顯自己的工作結果」。

工作人員稱不清楚 不方便告知

有內地記者就此事聯絡「萬達地產集團有限公司西區分公司」，相關負責人表示「我在社交媒體上看到了，錦華一個員工邊吃飯邊玩手機的截圖，這則通報是商管那邊發出的，我們這邊沒有這樣的事情發生，也不會發生這樣的事情。」記者隨後又聯絡「成都萬達商業管理有限公司」，一名工作人員表示需向人力部門了解具體情況，之後會再聯絡記者，惟截稿前仍未獲回覆。於是記者再次聯絡該名工作人員，他稱「你問這個幹嘛呢？我們不清楚，不方便告知。」

行徑或違《勞動法》 當地律師：可要求公司承擔民事責任

河南澤槿律師事務所主任付建認為，員工休息或用膳期間，在不影響工作的前提下可自主分配時間，公民享有的私人生活安寧與私人信息依法受到保護，不被他人非法侵擾、知悉、搜集、利用及公開。不過公司領導偷拍和進行通報或可構成侵犯隱私權，也對其名譽造成了負面影響，而《中國勞動法》亦明確列明勞動者休息的權利，僱主無權干涉員工在休息期間的自主安排，因此該員工除了可以要求公司承擔民事侵權責任外，還可以向「勞動監察大隊」舉報投訴。