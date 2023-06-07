關注精神健康｜精神科醫患比例1比750 病患家屬批覆診公式化：自生自滅

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【有線新聞】目前有近30萬精神病患者在公立醫院接受治療，精神科醫生不足400人。有病人及照顧者反映覆診流於公式化，十年前開展個案管理計劃，成效亦受質疑。

精神病患者家屬陳先生：「入面有刀、大型的利器，因為太太試過搵刀斬我，要用個箱鎖起。」因為太太十多年前患上思覺失調及抑鬱症，陳先生照顧太太份外小心，由於壓力大自己亦患上抑鬱症。多年來夫婦出入精神科門診，總會感覺十分無助。

陳先生：「（覆診時）最多三句起、四句止，多數是問過得好嗎？我認為他們根本不可能察覺，根本醫生都沒有看你一眼，只是聽你說，然後便開出藥單、離開，應該是屬於自生自滅。」

參考醫管局數據，截至今年3月底，有超過29.6萬名精神病患者在公立醫院接受治療。單是專科門診，就有超過71萬求診人次，但精神科醫生只得380多位。

社工認為醫生病人比例不理想，診症容易變得流水式。精神健康諮詢委員會委員阮淑茵：「人的精神健康狀態是如中醫般需要望聞問切，要看他整個人的狀態，最近發生甚麼事。如醫生沒有時間去了解這些情況，便不知道他們的狀態如何，而未能對症下藥。相反病人亦會覺得醫生不了解其情況，處方的藥物都未必有信心。」

醫管局自2010年起推出個案管理計劃，由精神科護士、社工等擔任個案經理跟進病人狀況，比例由最初1比50逐步調整至近期1比41，但病人反應只是一般。

阮淑茵：「原本是一個很好的服務，但病人反映不太能支援其情緒，有時寧願不要這些服務，好像沒太大分別。可能有些跟進甚至令病人覺得困擾，可能與經驗不足，或者是未有足夠外展訓練，可能都是其中一個原因，影響他們提供服務的質素。」

她建議醫管局擴大公私營合作規模，包括向私家精神科醫生或者輔導機構買服務，減輕公院負擔。

醫管局說理解公眾對精神科服務的關注，近年正推動多個社區精神健康計劃，包括在七個聯網設立社區專案組，為區內有急切需要的高風險患者提供深入跟進及支援。至於個案管理計劃，今年將增加多6名個案經理，期望進一步降低人手比例至1比40。另外去年起亦在精神科引入共同醫治模式，輕症患者可選擇在社區由私人家庭醫生跟進，正識別合適的病人轉介，會留意進度及成效。