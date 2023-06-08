新巴城巴合併｜ 中環海濱周五起展出歷年車款 中巴年代珍寶巴士登場

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【有線新聞】新巴七月與城巴合併，城巴在中環海濱展出遠至中巴年代的巴士，包括修復七十年代的珍寶巴士，讓市民緬懷一下。這款經典珍寶巴士屬於中巴年代，車身重新髹上白色藍色，上層3+2座，模式方便接載更多乘客。櫈腳重新塗上藍色。熱狗巴沒有冷氣，巴士車尾有車窗加強通風。珍寶巴士70年代已投入服務，行走來往山頂、赤柱的路線。這次修復珍寶巴士，同時亦復修這個俗稱「攪牌」的手攪路牌儀。只需攪一攪，就可更換車頭顯示的巴士路線。

負責復修的行師傅二十多年前維修過珍寶巴士，他說這次修復一點都不容易。行師父：「 很多零件都買不到，要自己親手做、調配、或自行砌、或用手藝做出來。尤其是版外面的拉釘尺寸，全部都要自行人手做。」外面一個師傅、裡面一個師傅，不停移動膠邊，將整個窗嵌入框位。與行師傅拍檔的阿東入行未夠三年，這次是他第一次接觸珍寶巴士。阿東：「未入行前我較著重外表，到我入行，到現在做這計劃，對我而言是要看細節。很多東西要落手做，與拿相機拍攝真的很大分別。」

除了珍寶巴士，這款由新加坡購入，90年代投入服務的「黃老太」亦會同場展出。城巴新巴歷年的車款，星期五起至下月23日在中環海濱展出。不過巴士只可以遠觀、不能內進，巴士迷可能要失望了。