荷里活廣場命案｜精神健康諮委會提十項建議 包括增加人手、檢討有條件出院令

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【有線新聞】精神健康諮詢委員會開會討論荷里活廣場謀殺案，提出十項改善建議，增加人手和訂立輪候時間目標等，又會檢討有條件出院令，探討實施社區治療令。

鑽石山荷里活廣場謀殺案疑兇有精神病記錄，精神健康諮詢委員會開會討論事件，會後說案件似乎不涉及人手、資源不足，導致忽略發病先兆。當局提出十項改善建議，其中五項針對康復者支援，包括增聘人手，將個案經理及嚴重精神病患者比例由現時的1比41降至1比40，探討處方副作用少的新藥，訂立新症輪候時間目標，第一優先緊急個案等不多過一星期，半緊急個案不超過四星期。又會增強醫管局、社署個案跟進交流，檢討有條件出院令、探討社區治療令。

部分建議早於17年的《精神健康服務檢討報告》提出過。精神健康諮詢委員會主席黃仁龍：「你說諮詢委員會是否老調重彈或者滯後，社區治療令報告之中如果大家有看這個令複雜度高，牽涉不單是社會保障，亦都是個人權利平衡，精神健康問題浩瀚非常大，你都有優次去做，我們會跟進去做。」

署理醫務衞生局局長李夏茵：「剛才說第一優先、第二優先，一個星期、四個星期好像醫管局現在已達到標準，但其實最大分別是確立明確的目標，即是這刻標準達到，我們希望以後標準都達到的意思，意義上是很重要。」

當局沒正面回應是否會收緊有條件出院令，說下月諮詢委員會會匯報檢討結果。李夏茵：「討論時有委員提出，可能在考量問題有條件釋放時，都要多些考慮復元人士家庭的情況，例如家人是否得到支援，在社區上能否得到適切照顧，這些考慮要比較詳細。」

另外五項改善建議針對支援有需要人士，部份地區康健中心會推出先導計劃，提供精神健康評估希望早發現、早介入，又會改善精神健康綜合社區中心服務，加強社工處理複雜個案能力等。