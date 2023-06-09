NBA球星利拿特訪港與年輕球員交流

【有線新聞】NBA球星利拿特訪港，到新蒲崗指導年輕球員，表演招牌遠射。他對轉會傳聞堅決否認，說會留在拓荒者開季。

効力拓荒者的利拿特繼2017年再來香港，亦是疫情以來第一位訪港的NBA球星，很會哄球迷。

拓荒者控球後衛利拿特：「很棒的球迷，很高興來到這裡。」

NBA打滾11年，7次入選全明星賽。經驗絕不私藏，利拿特親自指導24位本地年輕球員。假動作再接拋投，踏橫跳射。他説最重要是控制節奏，年輕球員通常太快，好易失平衡。

拓荒者控球後衛利拿特：「很多球員的動作可更清脆，細節要做好，他們的動作及擅長的，都會有進步。」

聖約瑟書院學生張嘉謙：「他會逐步逐步來。首先示範，之後再慢慢分析每一步。可能拍完球後，如何停球、再拋投。他解說很仔細。親眼看到他真人是很友善，及很懂得開玩笑。」

壓軸表演招牌遠射輕鬆得手。利拿特由出道開始，効力拓荒者11年。盛傳暑假將會轉會，他堅決否認。

拓荒者控球後衛利拿特：「我從未說過我偏好熱火。我之前受訪，主持列出了幾隊，問我覺得哪隊最好，我只是回應問題。我預期會繼續留隊，為拓荒者效力。」

NBA正進行總決賽，被問到看好哪邊。利拿特認為很難説，不過金塊形勢看似稍好。