飛機墜毀亞馬遜 四童失蹤40天終獲救 官員：13歲長男懂得雨林求生

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【有線新聞】哥倫比亞救援人員在亞馬遜雨林，尋回上月初小型飛機墜毀後失蹤40日的4名原住民兒童，他們正接受護理，總統佩特羅形容是國家的喜訊。

哥倫比亞搜救人員尋獲失蹤的四名兒童後，將他們吊上直升機，搜救人員又為他們檢查身體。這四名兒童自搭乘的小型飛機墜毀後，在亞馬遜雨林已失蹤40日，到周五終於傳來好消息，搜救人員的搜索犬在墜機現場附近發現他們。

這三名女孩和一名男孩來自一個原住民家庭，最大13歲、最小失蹤時只有11個月。上月初，一架載有7人的小型飛機因故障在雨林墜毀，當局兩周後才尋獲飛機殘骸，當時機上只發現3名成人遺體，包括四名兒童的母親。

總統佩特羅稱兒童獲救時身邊沒有其他人，現正接受護理，形容他們是哥倫比亞的孩子，尋回他們是國家喜訊。有官員指最年長的兒童懂得一些在雨林的求生技能。

在墜機事故後，當局派出大批軍人和搜索犬在方圓4.5公里範圍內搜救，原住民亦加入行動。在上月中曾發現疑似是失蹤兒童的腳印，在附近尋獲水果，又發現一個奶瓶。搜救人員一直沒有放棄，深信仍有人生還。軍方甚至出動直升機空投一百個裝有食物藥物的求生包，希望能幫到失蹤兒童，並確認他們的位置。