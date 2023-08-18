據悉西九擬賣業權 測量師：一定有價有市 學者憂業權變複雜、政府變相用地補貼

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【有線新聞】西九文化區財困，據了解管理局要求政府容許賣斷部分住宅項目業權，吸引發展商積極入標，學者認為會令業權變得複雜，假若政府將來收回部分地皮有可能引起糾紛。

西九文化區住宅項目佔總樓面面積最多20%，土地位於2A、2B和第4區，政府以象徵式地價批出發展權給西九，以「建造、營運及移交」發展，即交由私人發展商建樓、營運，只准出租、不可出售，一定年期後將項目交還西九。西九藝術廣場大樓同樣是用這個模式，興建辦公室、零售、餐飲設施、發展及營運權47年，去年只得新地附屬公司入標。

有測量師認為，如果住宅項目用同樣模式，市場反應較差。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓︰「出租兼移交的話，現在的住宅回報率低，如果年期短一定無法收回成本，直接影響投標價錢及市場反應，相比下如果散賣，即時收益一定是最大。」

據了解，西九向政府提出容許將部分住宅發展業權出售給發展商，類似港鐵上蓋的發展模式，測量師估計樓面地價過萬元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓︰ 「如果以住宅地的形式推售，市場的反應一定很好，一定會有人入標，（西九）會有即時的收入，交通以及景觀加上周邊環境非常好，一定有價有市，較港島更高，例如較近期的堅尼地城更好。」

根據政府2017年的西九加強財務安排，規定西九管理局保留所有發展業權，提供經常租金收入，確保西九有整體、全面的設計及管理，避免賣散業權，引起複雜和不明朗情況。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才︰「將來如果海岸線有任何更改，例如政府要進一步發展，可能要將部分地皮收回，業權集中在西九管理局容易很多，但如果當成物業散賣就變得困難，因為變了私人業權。」

麥萃才又說西九住宅由放租變出售，又不用再補地價，變相是得到政府透過土地資助，當局應該考慮庫房財政狀況決定是否接受。