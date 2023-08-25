逾九成半教科書加價 升幅高過通脹 家長：加幾多都冇辦法 二手書銷情近年最好

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【有線新聞】下星期便開學，學生要趕着買新書。有調查指今年超過九成半中小學書加價，平均升幅達4%。有書店說買二手書的人多了，銷情是近年來最好。

每逢開學，做父母就很頭痛。教科書又加價，今年書費要多少？孫女士：「挺昂貴，差不多四千多，正價來算都要四千多。」陳先生：「都挺貴的，加多少都沒有辦法，怎樣都要買。」

消委會上月公布，新學年超過九成半中小學書加價，分別平均加幅3.7%和4.4%，升幅高於通脹，亦是八年來最大升幅。多間出版社解釋因通脹及各項營運成本上升，新學年課本價格要調整。

不過取代了通識科的公民及社會發展科課本就大幅減價，同一主題的用書，三間不同的出版社訂價都分別下調了三成，減價最多的一本減了90元。有書商說公社科是必修科，學校普遍三年選用同一套教材，業界都想爭奪市場佔有率，所以減價吸客。

新書普遍都這麼貴，不少家長都選擇較便宜二手書。書店負責人王偉聰：「看到二手書的需求都挺大，我相信是過去三年因疫情緣故，很多原本想買二手書的人買不到。突然間他們開始有信心，因為二手書在疫情期間，他們可能覺得有衛生問題各種因素。生意比較往年是近數年來最好的一年，今年升幅都有三、四成。」