國安處通緝8人｜許智峯獲澳洲認許為執業律師 林定國：其品格良好與否「公道自在人心」

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【有線新聞】正被警方國安處通緝的許智峯獲澳洲法庭認許為執業律師，律政司司長林定國說許智峯是否有良好品格「公道自在人心」。至於本港應否因此不再委任澳洲法官為終院非常任法官，林定國強調現有制度非常嚴謹。

警方國安處懸紅通緝海外八人，包括身處澳洲的前立法會議員許智峯。他星期一在社交網站說向澳洲法庭申報23條控罪及7項通緝令後，仍獲裁定有良好品格、認許為律師。律政司司長林定國說許智峯是否有良好品格「公道自在人心」，「有個不爭的事實就是他在香港被法庭判定違反了，若我記得的話，最低限度是三個、四個罪行，也涉及向法庭提供虛假文件，誘使法庭放寬保釋條件，令他可潛逃海外，這個人的品格如何，我相信是公道自在人心。」

被問到澳洲法院的做法有無問題，本港終審法院應否繼續委任當地法官擔任海外非常任法官 ，林定國說法官委任制度對香港很重要。「我們在挑選哪些法官委任時，有一套嚴謹程序看他個人的專業素質和聲譽。看過去多年回歸二十年來每一位我們委任的非常任法官都是一些在國際上擁有極高聲譽的法官，實際上對增強香港整個法律系統的聲譽帶來非常積極的幫助。」

至於在港註冊的外國律師五年間減少近一成，是否意味本港法律地位和吸引力下跌。律師會認為主要是受過去三年疫情封關影響，強調整體數字仍然平穩。