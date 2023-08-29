東京餐廳標明「致中國人，本店食材選自福島」 居日內地男感歧視報警 警：沒辦法強制要求更改

【有線新聞】日本福島排放核污水風波持續，掀起內地反日情緒。日本東京一間餐廳近日在門口招牌上，寫上「致中國人，本店食材選自福島」，引起一名居日內地人不滿，認為店方歧視中國人，報警處理，店方最終在警員協調下，換走招牌上的文字。

該名居日內地人以「油頭四六分」身分在「Bilibili」上載影片，稱在東京新宿發現一間餐廳，招牌寫上「致中國人，本店食材選自福島」，對此感到不滿，認為對方歧視中國人，「你自己想食福島食材沒有任何問題，我不知道你為什麼要帶上中國人」，他隨即報警，稱要詢問店東這句宣傳是什麼意思。

店東解釋稱不想進食福島食材 則不要進入餐廳

當警員到場時，他以流利日語讀出招牌上的文字，並向警員表達憤怒，又問警員對該文字的意見，其中一名警員表示，明白他對招牌的憤怒，但需待店東返店後再處理，並呼籲雙方冷靜。警員與店東溝通後，引述他指字句上標明中國人，是想向食客表達該店是選用福島食材的意思，如果不想進食福島食材，就不要進入餐廳。

該名內地人再向警員投訴，指該字句表達方法使他感到被歧視，警員反問「為什麼覺得有歧視呢」，男子認為「為什麼寫中國，專門告訴中國人」，警員再回應，稱因為有人不想吃福島食材，為了先告訴這群人，該店是選用福島食材。男子再打斷警員說話，要求直接與店東對話，但警員指絕，並向他解釋如果直接對話「你肯定又會生氣」。

男子稱只寫上中國人感歧視 警員稱招牌內容是店方權利

男子多次向警員表示感到被歧視，認為店東完全可以寫「顧客通知」，但對方卻不寫美國人、英國人，專門寫上「中國人」，認為有不妥之處。警員指，招牌上的內容是店舖經營者的權利和判斷，而且內容每日更換，沒有辦法強制要求更改。一名自稱是律師的男子經過，稱「這字句確實有些過分，我覺得不能這樣，這有歧視的意味。」該男子聲稱，若「油頭四六分」需要提起民事訴訟，願意提供協助。

最終，店東更換招牌上的內容，「油頭四六分」向其表示謝謝。他最後表示：「如果在國外認為自己被歧視，讓你感到不舒服的時候，一定要勇敢地反擊，要用正當的權利解決自己的訴求，每個人都應該得到尊重」。