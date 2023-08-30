首屆演藝博覽明年10月舉行 耗資4,200萬 開放全球申請演出

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【有線新聞】首屆演藝博覽明年10月舉行，開放給全球申請演出，預料有2千名藝術人員，約半來自海外，活動可吸引約3萬人參與，亦設有平台讓藝術家展示作品、尋求資助及合作。

政府撥款4,200萬元舉辦香港演藝博覽，訂於明年10月14至18日。藝術發展基金諮詢委員會主席王英偉：「於在文化體育旅遊局成立後正式可以推出項目，證明政府改組是成功。（政府）調撥很多資助讓我們進行這件事，不過都是不夠，永遠都不夠。」