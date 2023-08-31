大嶼山校巴撞巴士釀34傷 學童：大家都在叫、四周很多血 警方料校巴偏離行車線肇禍

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【有線新聞】大嶼山翔東路有校巴懷疑越線與巴士相撞，巴士司機一度被困，意外共有34人受傷，校巴司機及兩名學童傷勢嚴重。校巴司機涉嫌危險駕駛被捕，警方嚴厲譴責其不負責任駕駛行為。

10多個學童坐在馬路等待治療，部分人撞傷頭，救護員即場替他們包紮，再用擔架床送院。有學童情緒激動。學童：「（你撞到哪裏？）這裏。（痛不痛？）少許。」學童：「她是我妹妹。（當時情況是怎樣？）我們行駛途中突然撞到東西，然後大家都在叫，四周都很多血。我們全部都有戴安全帶。」學童：「校巴行中間，突然間有車駛過來，司機轉軚就撞上了。」

校巴司機傷勢嚴重。巴士司機血流披面，一度被困座位內，由消防救出，他戴上頸箍自行行上救護車。巴士司機：「頸有少許痛，其他都沒有大礙。」

巴士上層有乘客等待救援。巴士乘客：「我看不到，有人說校巴越線，撞在一起。」巴士乘客：「我坐在上層，突然感覺到很大的撞擊力，看到巴士衝撞在樹枝上。」

上午8時許，一架往東涌校巴駛至翔東路近深水角與一輛愉景灣巴士相撞。校巴直衝落草叢，車頭嚴重損毀。巴士車頭擋風玻璃碎裂，碎片散落一地。

事發正值繁忙時間，不少途經的司機協助救援。司機：「很多小朋友哭，有些流血，有些嚴重的，很多熱心司機協助抱他們出來。」

受意外影響，翔東路來回方向全線封閉。

警方初步調查相信是校巴偏離行車線，再與巴士相撞。新界南總區調查及支援組警司徐鎮東：「事發時兩輛車輛在同一條行車線，其中一架車輛偏離原本的行車線，正如剛才說，我們會進一步調查，包括車輛內的錄影、證人口供、現場環境及司機身體狀況，再作進一步調查，找出事發原因。相信是保母車偏離原本往愉景灣方向的行車線，導致今次意外。」