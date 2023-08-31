颱風蘇拉｜天文台調高最強風力 開學日或改發更高信號 周六有機會打10號風？

【有線新聞】本港周末有機會打10號風？天文台周四（31日）更新「九天天氣預報」，指已增強成超強颱風的蘇拉在最接近本港時，會吹10級暴風，離岸及高地更會吹12級颶風，即相等於10號颶風信號風力。至於周五（9月1日）開學日亦預料天氣惡劣，家長及學生出門時務必留意最新天氣狀況。

已增強成超強颱風 周五考慮改發更高信號

天文台周四（31日）表示，下午3至5時將改發三號強風信號，並將視乎風力變化，周五考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。超強颱風蘇拉集結在香港東南偏東約440公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台指隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。

按照現時預測路徑，蘇拉周五至周六相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮，會視乎其強度與珠江口的距離及本地風力變化，在周五考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測蘇拉周六最接近香港。

與海葵產生相互作用 路徑變數較大、登陸點難料

天文台表示，由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。

據天文台的解釋，「藤原效應」是指兩個距離很近的氣旋性渦旋會受對方影響，互相沿兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動，有彼此接近及合併的趨勢。

周五六日均狂風驟雨 最強風力料達10號風球

根據天文台「9天天氣預報」，本港周五（1日）預料北至西北風6至7級，後轉東北風10級，離岸及高地達12級；大致多雲，有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢較為頻密。海有巨浪及湧浪。周六（2日）東至東南風10級，初時離岸及高地達12級。稍後東至東南風8至9級；密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪。周日（3日）東至東南風6至7級，初時離岸及高地間中8級；多雲，有狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

根據天文台資料，當風力達到12級的「颶風」程度，代表每小時風速達118公里或以上，天文台會發出十號颶風信號；八號風球持續風力為每小時63至117公里，陣風風速可能超過每小時180公里。