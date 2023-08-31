歌手阮民安認煽動、洗黑錢罪 判囚26個月 官：不惜煽風點火趁火打劫

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【有線新聞】歌手阮民安於社交平台煽動仇警，訛稱售賣曲奇為「暴動少女」籌款，他承認煽動及洗黑錢罪。法官判刑指被告為了趁火打劫，不惜煽風點火，判監26個月。

阮民安由囚車押送到區域法院，案情指他在2021年4月至2022年2月期間，於社交媒體發布多篇煽動帖文，鼓吹仇警、咒駡法官。又與妻子張倚雯在社交群組訛稱為一名暴動案少女賣曲奇籌款，其後被發現將款項轉到個人戶口，部份被轉入馬會戶口作賭博用途，早前承認煽動及洗黑錢超過70萬。

法官判刑指被告身為藝人，有一定知名度，每則帖文都有數千反應，有多人回應及分享，對社會為害非淺。被告與妻子捏造人物，道德綁架他人的同情，是經精心設計的自我宣傳和斂財手段，趁火打劫，不惜煽風點火，比一般為勢所迫而鋌而走險的普通罪犯更卑劣。雖然被告並無鼓吹使用武力，但他以諷刺、謾罵及幸災樂禍的帖文，為社會帶來普遍負面氣氛，更招引了不少冷血無情的言論，有人可能會受到被告帖文煽動，再次破壞社會安寧及秩序，案情接近國安法中的「情節嚴重」。

法官說考慮被告認罪，可獲扣減部分刑期，兩項控罪共判監2年2個月，同時沒收超過37萬財產。