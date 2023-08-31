颱風蘇拉｜10號風門檻須正面吹襲 兩風球曾直吹天文台 山竹風力未到最強？

【有線新聞】超強颱風蘇拉逐漸逼近本港，天文台不排除最快周五改發更高信號，周末離岸及高地更可能出現相等於10號風球的風力，政府亦特別召開記者會，交代跨部門防風準備工作。對上一個10號風球便是2018年超強颱風山竹，當年山竹破壞力驚人，「落波」後街頭如同「原始森林」，大量塌樹阻擋，不少建築物玻璃幕牆更遭「大幅度」打爛，讓港人記憶猶深。山竹同時在多個國家及地區釀成嚴重死傷，最終更被世界氣象組織「永久除名」。

在港100公里內掠過 每70個颱風才有一個

據天文台表示，發出十號颶風信號是最高的熱帶氣旋警告信號，需要一股颱風或以上級數的熱帶氣旋，在香港近距離（大約100公里）內掠過，也就是一般所謂「正面吹襲」。十號颶風信號發出的次數不多，原因是香港只是亞洲東部漫長海岸線上「極其渺小」的目標，縱使平均每年有15股颱風（1961-2010年平均）在南中國海和北太平洋西部形成，但香港自二戰後有紀錄至今只發出16次十號颶風信號，換句話說約每70個颱風才有一個。

颱風名稱 當最接近天文台時 香港天文台監測 天文台發出八號以上信號期間最高強度 年份 方位 距離

(公里) 最高陣風風向 最高陣風風速

(公里每小時) 級別 中心附近

最高持續風力

(公里/每小時) 十號信號持續時間 颱風 18/7 1946 南 70 – – – – 4小時45分鐘 姬羅莉亞 22/9 1957 西南 55 東 187 強颱風 155 7小時55分鐘 瑪麗 9/6 1960 西北偏西 10 東南偏南 191 颱風 140 9小時10分鐘 愛麗斯 19/5 1961 – 0 東 166 颱風 120 2小時30分鐘 溫黛 1/9 1962 西南偏南 20 北 259 超強颱風 185 8小時 露比 5/9 1964 西南 30 東北偏北 227 超強颱風 195 3小時55分鐘 黛蒂 13/10 1964 東 35 北 175 颱風 145 8小時15分鐘 雪麗 21/8 1968 – 0 北 133 颱風 145 7小時35分鐘 露絲 17/8 1971 西南偏西 20 東南偏東 224 超強颱風 185 5小時50分鐘 愛茜 14/10 1975 南 50 東北 140 颱風 140 2小時50分鐘 荷貝 2/8 1979 西北偏北 10 西 175 超強颱風 205 3小時45分鐘 愛倫 9/9 1983 西南 45 東 185 強颱風 165 8小時 約克 16/9 1999 西南偏南 20 東 137 颱風 130 11小時 韋森特 24/7 2012 西南 100 東南偏東 117 強颱風 155 2小時50分鐘 天鴿 23/8 2017 西南偏南 60 東 122 超強颱風 185 5小時 山竹 16/9 2018 西南偏南 100 東 169 超強颱風 185 10小時

本港第一個10號風球在1946年7月18日發出，當時還未有命名系統，因此該颱風名稱就是「颱風」二字。六十年代初期，香港曾經多次發出十號颶風信號。1960至1964年間平均每年一次，而1964年竟然是一年內兩次。在這段日子過後，十號風球出現頻率減少至每三或四年一次。1981至2010年間則較為平靜，只有兩次，分別為1983年及1999年。在2010年之後有三次(2012年、2017年及2018年)。

韋森特、山竹距港最遠 溫黛釀183死108失蹤

在歷年十號風球當中，只有1961年的愛麗斯（Alice）及1968年的雪麗（Shirley）的風眼直接穿過香港天文台。若論十號風球生效的時間，1999年約克（York）則創下了最長的紀錄，共11小時。而2012年的韋森特及2018年的山竹於天文台約100公里掠過，兩者均是自1946年以來導致天文台發出10號颶風信號距離香港最遠的熱帶氣旋。

最兇猛的颱風則是1962年的溫黛，釀成183人死、388人傷、108人失蹤。當年風眼經過香港時氣壓急跌，在1962年9月1日創下了歷來的最低紀錄953.2百帕斯卡，維港最高陣風紀錄是每小時259公里，而大老山的陣風更高達每小時284公里，都是歷來的紀錄。溫黛最接近香港時剛巧潮漲，引致低窪地區嚴重水浸，吐露港潮水高度達海圖基準面以上5.4米，正常漲潮只有2.2米。風暴潮帶來重大損失，尤其在沙田和大埔區，災情特別嚴重。

山竹減弱後停課不停工 災後返工如「末日歷險」

2018年山竹吹襲香港，天文台於9月16日上午9時40分發出十號颶風信號，而由於環流廣闊、風力強勁，本港多區均錄得破紀錄的風暴潮，沿岸多處低窪地區出現嚴重水浸。當年山竹整體風力是35年來最強，僅次於1983年颱風愛倫，並在香港造成最少60,000宗塌樹，多處因塌樹和嚴重水浸導致交通癱瘓。值得一提的是，當時港府於山竹減弱後罕有地連續兩日（17日、18日）宣佈停課，但由於沒有停工，風災過後交通出現大混亂，網上更湧現讓港人難忘的「返工系列」改圖。