颱風蘇拉｜10號風門檻須正面吹襲 兩風球曾直吹天文台 山竹風力未到最強？
【有線新聞】超強颱風蘇拉逐漸逼近本港，天文台不排除最快周五改發更高信號，周末離岸及高地更可能出現相等於10號風球的風力，政府亦特別召開記者會，交代跨部門防風準備工作。對上一個10號風球便是2018年超強颱風山竹，當年山竹破壞力驚人，「落波」後街頭如同「原始森林」，大量塌樹阻擋，不少建築物玻璃幕牆更遭「大幅度」打爛，讓港人記憶猶深。山竹同時在多個國家及地區釀成嚴重死傷，最終更被世界氣象組織「永久除名」。
在港100公里內掠過 每70個颱風才有一個
據天文台表示，發出十號颶風信號是最高的熱帶氣旋警告信號，需要一股颱風或以上級數的熱帶氣旋，在香港近距離（大約100公里）內掠過，也就是一般所謂「正面吹襲」。十號颶風信號發出的次數不多，原因是香港只是亞洲東部漫長海岸線上「極其渺小」的目標，縱使平均每年有15股颱風（1961-2010年平均）在南中國海和北太平洋西部形成，但香港自二戰後有紀錄至今只發出16次十號颶風信號，換句話說約每70個颱風才有一個。
|颱風名稱
|當最接近天文台時
|香港天文台監測
|天文台發出八號以上信號期間最高強度
|日期/月份
|年份
|方位
|距離
(公里)
|最高陣風風向
|最高陣風風速
(公里每小時)
|級別
|中心附近
最高持續風力
(公里/每小時)
|十號信號持續時間
|颱風
|18/7
|1946
|南
|70
|–
|–
|
–
|
–
|
4小時45分鐘
|姬羅莉亞
|22/9
|1957
|西南
|55
|東
|187
|
強颱風
|
155
|
7小時55分鐘
|瑪麗
|9/6
|1960
|西北偏西
|10
|東南偏南
|191
|
颱風
|
140
|
9小時10分鐘
|愛麗斯
|19/5
|1961
|–
|0
|東
|166
|
颱風
|
120
|
2小時30分鐘
|溫黛
|1/9
|1962
|西南偏南
|20
|北
|259
|
超強颱風
|
185
|
8小時
|露比
|5/9
|1964
|西南
|30
|東北偏北
|227
|
超強颱風
|
195
|
3小時55分鐘
|黛蒂
|13/10
|1964
|東
|35
|北
|175
|
颱風
|
145
|
8小時15分鐘
|雪麗
|21/8
|1968
|–
|0
|北
|133
|
颱風
|
145
|
7小時35分鐘
|露絲
|17/8
|1971
|西南偏西
|20
|東南偏東
|224
|
超強颱風
|
185
|
5小時50分鐘
|愛茜
|14/10
|1975
|南
|50
|東北
|140
|
颱風
|
140
|
2小時50分鐘
|荷貝
|2/8
|1979
|西北偏北
|10
|西
|175
|
超強颱風
|
205
|3小時45分鐘
|愛倫
|9/9
|1983
|西南
|45
|東
|185
|
強颱風
|
165
|
8小時
|約克
|16/9
|1999
|西南偏南
|20
|東
|137
|
颱風
|
130
|
11小時
|韋森特
|24/7
|2012
|西南
|100
|東南偏東
|117
|
強颱風
|
155
|
2小時50分鐘
|天鴿
|23/8
|2017
|西南偏南
|60
|東
|122
|
超強颱風
|
185
|
5小時
|山竹
|16/9
|2018
|西南偏南
|100
|東
|169
|
超強颱風
|
185
|
10小時
本港第一個10號風球在1946年7月18日發出，當時還未有命名系統，因此該颱風名稱就是「颱風」二字。六十年代初期，香港曾經多次發出十號颶風信號。1960至1964年間平均每年一次，而1964年竟然是一年內兩次。在這段日子過後，十號風球出現頻率減少至每三或四年一次。1981至2010年間則較為平靜，只有兩次，分別為1983年及1999年。在2010年之後有三次(2012年、2017年及2018年)。
韋森特、山竹距港最遠 溫黛釀183死108失蹤
在歷年十號風球當中，只有1961年的愛麗斯（Alice）及1968年的雪麗（Shirley）的風眼直接穿過香港天文台。若論十號風球生效的時間，1999年約克（York）則創下了最長的紀錄，共11小時。而2012年的韋森特及2018年的山竹於天文台約100公里掠過，兩者均是自1946年以來導致天文台發出10號颶風信號距離香港最遠的熱帶氣旋。
最兇猛的颱風則是1962年的溫黛，釀成183人死、388人傷、108人失蹤。當年風眼經過香港時氣壓急跌，在1962年9月1日創下了歷來的最低紀錄953.2百帕斯卡，維港最高陣風紀錄是每小時259公里，而大老山的陣風更高達每小時284公里，都是歷來的紀錄。溫黛最接近香港時剛巧潮漲，引致低窪地區嚴重水浸，吐露港潮水高度達海圖基準面以上5.4米，正常漲潮只有2.2米。風暴潮帶來重大損失，尤其在沙田和大埔區，災情特別嚴重。
山竹減弱後停課不停工 災後返工如「末日歷險」
2018年山竹吹襲香港，天文台於9月16日上午9時40分發出十號颶風信號，而由於環流廣闊、風力強勁，本港多區均錄得破紀錄的風暴潮，沿岸多處低窪地區出現嚴重水浸。當年山竹整體風力是35年來最強，僅次於1983年颱風愛倫，並在香港造成最少60,000宗塌樹，多處因塌樹和嚴重水浸導致交通癱瘓。值得一提的是，當時港府於山竹減弱後罕有地連續兩日（17日、18日）宣佈停課，但由於沒有停工，風災過後交通出現大混亂，網上更湧現讓港人難忘的「返工系列」改圖。